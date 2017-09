„DISCOFOX Tanzkurs der besonderen Art“ am kommenden Freitag, 15.9.17 mit dem aus Funk- und Fernsehen bekannten Duo „FOXEMOTION“ im Sportcasino des SC Staaken….

Berlin : SC Staaken |

Ab kommenden Freitag -15.09.2017- ist Berlin um ein klasse Event reicher,

denn dem Veranstaltungs- Spezialist -"3d-Multi-Events"- ist es gelungen,

die Gesangs- Tanz- und Musical-Profis -FoXemotion

- für ein Jahr lang- jede Woche Freitags- nach Berlin zu holen.



Unter dem Motto ****TANZEN & LERNEN MIT DEN PROFIS FOXEMOTION****

hat das beliebte Duo „FoXemotion“ ab 19:00 Uhr die Aufgabe, dem tanzfreudigen Berliner und-/oder der tanzfreudigen Berlinerin - gekonnt und mit allen richtigen Techniken- jede Woche den "DISCOFOX" beizubringen.



Im Laufe des Engagements wird es aber auch größere Party-Tanz-Reihen geben- ebenfalls veranstaltet von "3d-Multi-Events" - in denen das Publikum erst Lernen und danach mit Bands und guten DJ´s Party machen und tanzen kann.



www.3d-MultiEvents.de



Die Auftakt-Veranstaltung findet beim SC Staaken1919 am kommenden Freitag statt. Hier werden schon seit vielen Jahren Sportveranstaltungen ausgeübt.



Diesmal geht es in Staaken um das TANZEN! Und wir sind dabei oder?



FoxEmotion – das sind Schlagersängerin "Kristina" – die mit viel Gefühl, Charme, einer umwerfenden Ausstrahlung und einer tollen Stimme begeistert und

der „King of DisocFox „Ray“ - vom legendären Filmtanzpaar

„Ray & Swetty“.



Als Gesangs- und Tanzpaar verbinden die beiden gekonnt Discofox, Tanz und Gesang und verzaubern in dieser Kombination Ihr Publikum und Ihre Fans.



www.foxemotion.de



Ihre Hits wie -DAS IST FOX- oder -VERLIEBT IN EINE TÄNZERIN- sind echte Tanzflächenfüller!



Außerdem gilt Ray bereits seit vielen Jahren als DER Tanztechnik-Spezialist in der Szene!

Bereits 1999/2000, als die großen Tanzverbände den Discofox noch belächelten, drehte und veröffentlichte er als "Pionier" in Deutschland die erste Lehrfilmserie über Discofox und platzierte sie auf dem Markt. Und das hochoffiziell mit ISBN-Nr. über den Verlag Hebe-Medien.

Für diese Serie wurde er sogar mehrfach ausgezeichnet. Danach brachte er als erster den "Latino-Style" in den Discofox. Anmutig und schön anzusehen und auf Linie geführt.





FoXemotion, Kristina & Ray - zwei, die genau wissen was sie tun. Denn als ehemalige Hauptrolle der kl. Cosette, aus dem Musical Les Miserables, weiß Kristina nicht nur wie man singt - und ihr Partner "Ray" wurde von einen spanischen Ballettmeister geradezu perfekt in Sachen "Tanztechnik" ausgebildet.



"Wickel mich ein" - und "Wickel mich aus Figuren", die man an jeder "Discofox-Ecke" finden kann, wird man bei FoXemotion eher weniger zu Gesicht bekommen, denn

bei "Kristina" und "Ray" steht Führung, Elegance und Schönheit an vorderster Stelle“.





Christiane Brüning, 12.09.2917