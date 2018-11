Bad Kösen : Hotel "Schöne Aussicht" |

Am 10.11.2018 findet im Hotel "Scgöne Aussicht" in Bad Kösen die 35. Mineralien-, Fossilien- und Schmuckbörse statt. Eingeladen sind alle Sammler, Freunde oder Interessierte Für Mineralien und Fossilien. Eintauchen in die Welt der Mineralien mit ihren vielfältigen Kristallen, es sind auch einheimische Fossilien im Angebot.