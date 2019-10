Eine Woche 'unter' Kranichen 1

Und Mitte Oktober wurde er wahr - mit dem Wohnmobil fuhren wir an den Stausee nach Kelbra am Kyffhäuser um die Vögel des Glücks zu beobachten.Bei Peter Blei / Nordhausen hatte ich (hier bei mh) davon gelesen und die Bilder gesehen.4 Tage waren wir auf dem Campingplatz am See und haben Kraniche - unzählige - gesehen und Tag und Nacht gehört. Ich war begeistert und habe nachts von Kranichen geträumt (bei dem Geschrei) (^.^)..............Bis das Fotolicht nicht mehr ausreichte, klickerten die Kameras - an dem einen (noch) schönen Spätnachmittag waren reichlich viele Leute bis zur Dunkelheit auf dem Staudamm zum 'Kraniche gucken'.Das Wetter verschlechterte dort dann leider, es wurde kühler, sehr windig und die großen Vögel kamen in der Abenddämmerung in hohem, großem Bogen über der uns gegenüberliegenden Seeseite zum Nachtplatz ans Ufer herunter.Es war fantastisch, so viele dieser prächtigen Vögel zu beobachten - aber es reichte uns/mir noch nicht (so ganz) - wir wollten näher ran. Ab dem 15. Oktober darf man dem Schutzgebiet am anderen Ufer nämlich nicht mehr zu nahe kommen, es ist dann gesperrt und am 14. waren wir da angekommen.Wir beschlossen daher kurzfristig, noch ein paar Tage in der Diepholzer Moorniederung die Vögel des Glücks zu besuchen.Davon Fotos im 2. Teil