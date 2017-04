Tina Schüssler mit Champion Gym auf Erfolgskurs

Augsburg : Schüssler & Champion Gym |

Am Wochenende traten über 85 Boxvereine mit ihren Kämpfern zur Schwäbischen Meisterschaft 2017 in Lindenberg an. Darunter auch das Augsburger Champion Gym, die mit ihren Fightern vier Mal den Titel nach Augsburg holen konnten. Es winkte auch noch der Ehrenpreis. Sie erhielten sogar den heiß begehrten Wanderpokal für den stärksten Boxclub aus ganz Schwaben.

Die Neuigkeiten aus der Augsburger Kampfsportszene nehmen kein Ende. Die amtierende K-1 Weltmeisterin Tina Schüssler und das Champion Gym werden in Kürze ein riesiges WKU Leistungszentrum eröffnen."Dort werden professionell ausgebildete Trainer arbeiten, die aus sämtlichen Sportbereichen kommen. Wir wollen Augsburg bewegen, eine Hochburg schaffen. Auch ein Physio-Team wird für die Sportler bereit stehen. Alles soll perfekt sein," sagt Schüssler. "Und wer Hochleistung bringen möchte, der kann sich mit den erfahrenen Coaches bis an die Weltspitze hocharbeiten."Die Wettkampfathleten, die das Leistungszentrum repräsentieren sind schon vorhanden. Cheftrainer Gülhan Gürsoy, Kickbox-Trainer Oktay Sancak und Tina sind stolz auf ihre Schüler und das harte Training im Champion Gym hat sich wieder einmal gelohnt. Denn am Wochenende gewannen vier ihrer Kämpfer den Schwäbischen Meistertitel im Boxen. Die 19 Jährige Cheyenne Hanson (6-fache Junioren-Weltmeisterin im Kickboxen), Mohmmad Nazari, Koray Bargu und Azuz Zouaam, liesen im Finale ihren Gegnern keine Chance. Als Ehrenpreis für den stärksten Boxclub Schwabens erhielt das Champion Gym, die über den MBB gestartet sind, sogar den Wanderpokal.Auch der TSV Schwaben und der PSV Augsburg waren bis ins Finale bei der Meisterschaft vertreten. Der 1.BC Boxclub Haan, bei dem Tina auch trainiert, hatte ebenfalls starke Kämpfer am Start und eroberten mit David Migirov den Schwäbischen Titel. Schüssler sagt: "Sergej und Alexander Haan sind grandiose und professionelle Trainer. Sie sind herzensgut und ehrlich, deshalb werde ich zudem weiterhin, auch wenn ich zusammen mit dem Champion Gym ein Leistungszentrum in Augsburg eröffnen werde, mit den beiden Brüdern zusammenarbeiten und vereint sein. Ich bin durch und durch ein Team-Player. Wenn wir in Augsburg alle zusammenhalten, schaffen wir mehr und können unseren Kampfsport, den wir im Herzen tragen, weiter nach oben bringen!"Das Potenzial ohne Grenzen sieht auch Geschäftspartner Gülhan Gürsoy mit seinem Team: "Wir haben neben Tina noch die amtierende Weltmeisterin im Kickboxen Susi Hofstetter (30) und die 6-Fache Junioren-Weltmeisterin Cheyenne Hanson (19), mit denen wir den Profibereich ansteuern. Zudem hat sich Mark Zambo (36) für das Nationalkader der ISKA zur WM in Griechenland qualifiziert und möchte Ende Mai den Weltmeistertitel nach Augsburg holen.