Preisvergabe an Augsburger Unternehmer für herausragendes Networking

BNI, das steht für Business International Networking und symbolisiert weltweit das Zusammenwirken von engagierten Unternehmern, die sich unter dem Motto „Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen“ einmal wöchentlich in Gruppen zum intensiven Networking treffen. Bereits zum siebten Mal in Folge wurde dabei der Augsburger BNI-Unternehmergruppe „Claudius“ der begehrte „Top 10“ Award für besondere Leistungen in der vertrieblichen Zusammenarbeit und Umsatzgenerierung während des BNI-Geschäftsjahrs 2018/ 2019 verliehen. Damit zählt die Augsburger BNI-Gruppe im Hinblick auf den gemeinsam generierten Umsatz und anderen Networking-Faktoren zu den zehn besten der insgesamt 501 Unternehmerteams im gesamten deutschsprachigen Raum (DACH-Region).Auf dem Bild freut sich das Führungsteam der Unternehmergruppe „Claudius“ des vergangenen Jahres, bestehend aus Schatzmeister Gregor Duda (links), Chapterdirektorin Sandra Gehring (3. v. l.) und Mitgliederkoordinator Steffen Haase (rechts) über die erhaltene Auszeichnung. Übergeben wurde der Preis von Partnerdirektorin Corinna Göring (2.v.l). Der renommierte Preis würdigt einerseits die beachtlichen Leistungen der einzelnen Unternehmer in Sachen Empfehlungsmarketing und Networking und ist gleichzeitig Ansporn dafür, die Zusammenarbeit im laufenden Geschäftsjahr weiter auszubauen.