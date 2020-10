Luther Reformationstag 31.10.2020

Bereits zur damaligen Zeit hatte es eine enorme Bedeutung.kritisierte in seinen 95 Thesen den zeitgenössischen Ablasshandel. Mit den Ablassbriefen konnten sich Gläubige von ihren Sünden freikaufen.prägte mit seinen Glaubenslehren die Menschen seiner Zeit.Vielen Menschen ist es ein Rätsel, wie jemand in der heutigen, aufgeklärten Zeit noch an einen Schöpfergott glauben kann. Die Wissenschaft kann heute viele Dinge erklären, die noch vor 100 Jahren als Wunder gegolten haben. Doch die Wissenschaft erklärt alles nur faktisch. Die inneren Sehnsüchte, das Verlangen nach Freiheit, nach Seelenfrieden und nach Vergebung, nach Angenommensein kann sie nicht beantworten.Er las in dem Brief an die Römer die Worte "gerecht" und "Gerechtigkeit" und blieb an ihnen hängen. Er machte sich immer noch viele Gedanken über das Jüngste Gericht und ob er vor Gott bestehen könne.Plötzlich fielen ihm die Worte aus dem Römerbrief ein, wo es heißt:. (Röm. 1,17). Es viel ihm wie Schuppen von den Augen, dass die Gerechtigkeit Gottes darin besteht, dass Christus uns alle rechtfertigen und erlösen will und es auch kann! Der Heilige Geist, die dritte Person des Dreieinigen Gottes hatte ihm die Schrift offenbart, das Wort verständlich gemacht.erkannte, dass er nicht durch gute Taten (Werke) sich den Himmel erarbeiten kann, sondern allein durch die Gnade Gottes und seinen Glauben an den Sohn Gottes Jesus Christus dem ewigen Höllenfeuer entkommen konnte. Durch Jesus zum Vater Gott. Er begriff, dass Rettung also aus Gnaden durch Glauben geschieht und dass sie eine freie Gabe Gottes ist, die ohne alle Werke gegeben wird. Ein Geschenk, dass jeder annehmen kann, der Jesus vertraut. Hierzu auch die Bibelstellen: Römer 3,27-28 und 4,1-8 und 8,1-4).