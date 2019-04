Prominente Unterstützung für „Fridays for Future“ mit Tina Schüssler

Augsburg : Rathausplatz Augsburg |

Tina Schüssler rockte „Fridays for Future“ mit vielen Schülern, Studenten und Erwachsenen letzten Freitag in den Ferien. Sie sorgte trotz Regen für grandiose Stimmung mit ihren Liedern, heizte kraftvoll und energiegeladen über den Rathausplatz. Zahlreiche Medienvertreter waren vor Ort und bewunderten Schüsslers Engagement zusammen mit den Organisatoren.

Augsburgs Landkreisbotschafterin, K-1 Weltmeisterin und Rock Pop Sängerin Tina Schüssler sang für die Kundgebungsbewegung „Fridays for Future“ live auf dem Rathausplatz ihre neu komponierten Songs, um mit den Schülern gemeinsam für die Zukunft der Welt zu kämpfen. Sie sprach auch am Mikrofon und lobte alle Teilnehmer: „Ich bin stolz auf euch. Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen. Wir haben nur diese eine Erde. Es ist unsere Aufgabe, jetzt etwas zu ändern und bewusster zu Leben!“ Parallel gab es diese Kundgebung in über 400 Städten Deutschlands mit Tausenden von Menschen, um zu zeigen, dass sie sich auch in ihrer Freizeit und in den Ferien für einen besseren Klimaschutz und eine bessere Klimapolitik engagieren.Mehrere Hundert Menschen folgten dem Aufruf. Nicht nur Junge, sondern alle Altersklassen waren vertreten, um sich aktiv für eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten einzusetzen.