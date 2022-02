BRB-ZUG FÄHRT IN BERLIN

, der vor seiner Zeit bei der BRB Geschäftsführer der ODEG war.Diese Art der Hilfe sei in der Eisenbahnbranche gar nicht so selten, erklärt er. Wenn es die eigene Fahrzeugflotte erlaube, verleihe man durchaus an andere Unternehmen und ist umgekehrt froh, auch selbst einmal ein Fahrzeug ausleihen zu können, wenn es eng wird. „Auch die ODEG hat der BRB schon einmal ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, das war zur Betriebsaufnahme des Netzes Chiemgau-Inntal“, ergänzt Schuchmann. Beim ersten Mal im vergangenen Sommer war der Flirt-Sechsteiler zur Hauptuntersuchung in Berlin beim Hersteller Stadler und blieb anschließend mehr als ein Vierteljahr bei der ODEG. Dieses Mal holte eine Delegation das Fahrzeug im Betriebswerk in Augsburg ab. Nach eingehender Prüfung des Zuges – die Instandhaltung liegt bis zur Rückkehr nach Bayern in den Händen der ODEG – wurde der Flirt dann einmal quer durch Deutschland gefahren. Bis September ist er in Berlin im Einsatz.