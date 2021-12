Einen guten Rutsch ins NEUE JAHR!

Was bedeutet dieser Wunsch? Schon länger wurde "rutschen" umgangssprachlich-scherzhaft im Sinne "fahren, gleiten" verwendetAuch Goethe verwendete den Begriff „Rutsch“ im übertragenen Sinn für eine kurze Ausfahrt oder Reise. Einen „glücklichen Rutsch“, eine gute Reise ohne Hindernisse wünschte man sich bereits im 19. Jahrhundert. Es ist nicht sicher, ob der Wunsch „einen guten Rutsch“ zum Jahreswechsel an die bereits erwähnten Verwendungen anschließt oder auf den jiddischen Neujahrswunsch „Rosch ha-Schana tov“ („ein guter Jahresanfang“) zurückgeht. Die einen denken vielleicht dabei um Mitternacht mühelos in das neue Jahr hineinzugleiten, die anderen mehr an eine glückliche, gesunde Lebensreise durch das neue Jahr oder an einen guten Beginn des Jahres selbst. – Jedenfalls beginnt wieder ein neuer Abschnitt unseres Lebens.Wenn Sie auf der Suche nach Gott sind… dann empfehle ich: „Suchen Sie bis Sie eine Antwort gefunden haben.“ Viele sagen: „Ja, ich glaube schon, dass es irgendetwas über mir im Universum gibt, aber sicher bin ich nicht“, und leben einfach auch im neuen Jahr weiter, ohne diese wichtige Frage für sich zu klären. Denn wenn es tatsächlich einen Gott gibt, der Sie und mich erschaffen hat, und vor dem jeder einzelne sich irgendwann verantworten muss und Sie wissen es nicht, dann verpassen Sie so viel Gutes in Ihrem jetzigen Leben und werden die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen.(Jeremia 29,13). Vielleicht fassen Sie am Morgen des 1. Januars gute Vorsätze für das neue Jahr. Manchmal muss man Altes hinter sich lassen. Das ist nicht verkehrt. Auch Gott ermuntert uns immer wieder, wenn nötig einen Neuanfang zu starten.