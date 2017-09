Vom Büro in die Produktion

Auszubildende des Landratsamtes Augsburg bei Amazon

Am vergangenen Mittwochnachmittag erkundeten die Auszubildenden und Anwärter des Landratsamtes Augsburg das Logistikzentrum Amazon in Graben. Mehr als 30 junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten eine 90-minutige Führung durch einen der größten Standorte von Amazon in Deutschland, welche von der Jugend- und Auszubildendenvertretung organisiert wurde.Mit dem Bus fuhren die Auszubildenden beziehungsweise Anwärter, die drei Jugend- und Auszubildendenvertreter, Sabrina Büchele, Franziska Harlander und Thomas Schuster und eine der Ausbildungsbeauftragten, Monika Wiedemann, in Richtung Lechfeld. Nach der Ankunft, wurde zuerst ein Gruppenbild gemacht. Nachdem jeder eine Warnweste und Kopfhörer erhielt und sich alle in der Kantine von Amazon versammelten, startete auch schon bald die Führung.Zuerst ging es in die riesigen Lagerhallen, in welchen mit Sicherheit jeder etwas für seinen Geschmack gefunden hätte. Als einer der Mitarbeiter von Amazon auf das Hochregal mit zurzeit über 20.000 Paar Schuhen hinwies, leuchteten nicht nur die Augen der weiblichen Besucher. Anschließend wurde erklärt, wie das sogenannte "Picken" funktioniert (entnehmen der Waren aus dem Lager) und wie die Bestellung anschließend verpackt und versandfertig gemacht wird.Nach der Führung ging es gemeinsam wieder zurück ins Landratsamt und somit endete ein interessanter Nachmittag für alle Azubis, Anwärter und Betreuer, der einen Blick über den Tellerrand hinaus auf ein großes Wirtschaftsunternehmen der Region ermöglichte und zusätzlich eine tolle Möglichkeit für alle Auszubildenden war, sich untereinander und den Landkreis besser kennenzulernen.