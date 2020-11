Spende für den guten Zweck - 5.000 Euro vom Lions Club Augsburg

Mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützt der Lions Club Augsburg die wichtige Arbeit des St. Vinzenz-Hospizes Augsburg.

Präsident Toni Gleich überreichte stellvertretend für die gesamten Mitglieder des Lions Club Augsburg den Spendenscheck an Geschäftsführerin Stephanie Ludwig und den 1. Vorsitzenden, Domkapitular Armin Zürn.„Die Unterstützung des St. Vinzenz-Hospizes ist dem Lions Club Augsburg seit Jahren ein besonderes Anliegen“, so Toni Gleich, Präsident des Lions Club Augsburg. „Unsere Spende soll diesmal in den schwierigen Corona-Zeiten insbesondere eine Wertschätzung der aufopfernden und selbstlosen Arbeit der Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sein.“Der Lions Club Augsburg wurde 1956 gegründet und unterstützt soziale Einrichtungen in der Region und engagiert sich darüber hinaus in internationalen Projekten zur Linderung von Nöten in notleidenden Regionen.