Landkreis verlost 300 Zwerg-Apfelbäume

Augsburg : Landratsamt |

Alle Bürgerinnen und Bürger können teilnehmen und die Gärten zum Blühen bringen

Im Frühjahr dieses Jahres verloste der Landkreis Augsburg Obstbäume an Bürgerinnen und Bürger, die in den letzten eineinhalb Jahren ihr fertig gebautes Haus bezogen haben. „Nachdem unsere Verlosung von Obstbäumen gut bei der Bevölkerung angekommen ist, haben wir uns nun dafür entschieden, die Aktion weiterzuführen und diesmal allen Bürgerinnen und Bürgern mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg die Chance auf den Gewinn eines Apfelbaumes zu geben“, erklärt Landrat Martin Sailer die Weiterführung der Aktion.Im Rahmen des Projekts „1.000 Bäume für den Landkreis“, das bereits Anfang des Jahres durch die Stabstelle Mobilität und Klimaschutz und den Geschäftsbereich Bau- und Umweltrecht im Landratsamt Augsburg ins Leben gerufen wurde, werden nun weitere 300 Apfelbäume verlost. Egal ob im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse – die ausgewählten Zwerg-Apfelbäume der Sorte Croquella und Delicado bringen jeden Ort zum Blühen und tragen gleichzeitig zur Bienenfreundlichkeit bei. „Wir freuen uns, dass wir diese tolle Aktion weiterführen und Bürgerinnen und Bürgern eine kleine Freude bereiten dürfen. Diese Äpfel schmecken nicht nur besonders gut, sondern leistet auch einen erheblichen Beitrag zur Nutzpflanzenvielfalt sowie zum Klimaschutz“, freut sich Johanna Rügamer, Leiterin der Stabstelle Klimaschutz und Mobilität, über zahlreiche Bewerbungen.Ab sofort und noch bis einschließlich Sonntag, 10. Oktober 2021, können alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg an der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück einen von 300 Zwerg-Apfelbäumen gewinnen. Dazu muss das Anmeldeformular auf der Website www.landkreis-augsburg.de/mein-baum vollständig ausgefüllt und zusammen mit einem Foto oder einem Scan der Rückseite des Personalausweises an die E-Mail-Adresse mein-baum@LRA-a.bayern.de gesendet werden. Einsendeschluss für diese Aktion ist Sonntag, 10. Oktober 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und dementsprechend kontaktiert. Ebenfalls erklären sich die Gewinner bereit, dass sie namentlich mit Wohnort öffentlich bekannt gemacht werden. Die Kosten für die Anschaffung der Bäume trägt das Landratsamt Augsburg. Die Abholung, Bepflanzung und deren Pflege obliegen den Gewinnern. Die Apfelbäume können voraussichtlich im November bei ausgewählten Baumschulen abgeholt werden.Alle weiteren Informationen sind unter www.landkreis-augsburg.de/mein-baum nachzulesen. Für Rückfragen steht Birte Grüter von der Stabsstelle Mobilität und Klimaschutz unter der Telefonnummer 0821 3102 2682 oder per E-Mail an mein-baum@LRA-a.bayern.de zur Verfügung.