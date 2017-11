Gewinnspiel "Weihnachtsmarkt": myheimat sucht eure schönsten Impressionen vom Christkindlmarkt!

Mitmachen und gewinnen!

schon ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür. In dieser Woche verwandeln sich wieder viele deutsche Städte in ein kleines Weihnachtswunderland - die Christkindlmärkte öffnen nach und nach ihre Pforten. Um auf myheimat für ein bisschen Weihnachtsstimmung zu sorgen, haben wir uns ein neues Gewinnspiel für euch ausgedacht: Wir suchen eure schönsten Impressionen vom Weihnachtsmarkt!Glühwein, bunte Lichter, weihnachtliches Ambiente - wohl kaum ein Ort eignet sich besser, um Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Was macht eurenbesonders weihnachtlich? Gibt es vielleicht einen Stand, der besonders schön dekoriert ist? Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Begeistert uns mit euren ganz persönlichen Impressionen vom Weihnachtsmarkt!Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, ladet eure schönsten Eindrücke vom Weihnachtsmarkt als Schnappschuss oder Bildergalerie hoch und vergebt das Stichwort "". Die myheimat-Jury wird dann unter allen Teilnehmern die in ihren Augen schönsten Fotos auswählen. Teilnahmeschluss ist der 27.12.2017. Zu gewinnen gibt es diesmal:50 Euro Amazon-Gutschein25 Euro Amazon Gutschein15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “ Weihnachtsmarkt ” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.