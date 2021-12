Unter www.gemeinwohladvent.de beginnt am 10. Dezember 2021 um 12 Uhr der virtuelle Weihnachtsmarkt. Auf der Plattform, die sich wie ein kleines Computerspiel anfühlt, erwarten euch Vorträge, Talkrunden, Kontakte zu anderen Gemeinwohl-Interessierten und Raum für positiven Austausch. Verschiedene Gemeinwohl-bilanzierte Unternehmen erzählen an den Marktständen ihre Geschichte zu den Werten der GWÖ.Jeden Tag bis zum 24. Dezember, 12 Uhr kann man sich einwählen. Alles was du dafür brauchst, ist ein Internetbrowser. Möchtest du mit anderen Teilnehmenden kommunizieren, sind Headset und Webcam natürlich hilfreich ;) Das genutzte Tool macht Videokonferenzen auf dem Markt in kleinen Gruppen ganz einfach möglich.Der Eintritt ist frei und du darfst sehr gerne weitere Leute einladen, mit dir gemeinsam den Markt zu besuchen. Bei Glühwein und Punsch können so ausgefallene Weihnachtsfeiern in digitaler Runde nachgeholt werden.Wir freuen uns dich auf dem Gemeinwohladvent zu treffen!(Text: Thomas Schmidt, GWÖ)