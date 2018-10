Zwei Siege und eine Niederlage für Aichacher Sportkegler

Siege für Männer 1 und gemischte Mannschaft.

Die Männer 3 verlieren klar.

Hans-Peter Frühbauer wird für 400 Punktspiele geehrt.

Josef Heil (568), Dominik Seebach (548), Gerda Aigner (494), Raymund Aigner (493) und die B-Jugendliche Melanie Tauber (493) spielen stark auf.Einen schwer erkämpften Sieg konnte die erste Männermannschaft feiern. Ersatz-spieler Georg Gabriel (512 -2:2), der sein Spiel abgab, und sein Kollege Manfred Kappel (505 +2:2), der seines knapp gewann, handelten sich als Starter 15 Miese ein. Das Mittelpaar mit Adolf Öchsler jun. (516 +4:0) und mit Josef Heil, mit famosen 568 Holz (+3:1), konnte das Spiel erfolgreich drehen. Dominik Seebach, der mit starken 548 Holz (+3:1) seinen Punkt holte, und Christian Müller (515 -1:3), der sein Spiel verlor, konnten im Schlussdurchgang den wichtigen Erfolg festhalten.Die dritte Niederlage in Folge handelte sich die dritte Mannschaft gegen Lenting ein. Die Starter Marc Brandl (401 +2:2) und Michael Beck (436 -1:3) teilten sich mit ihren Kontrahenten wohl die Punkte, büßten aber 40 Holz ein. Weder Florian Strixner (442 -0,5:3:5) noch Hans-Peter Frühbauer (479 -1:3) konnten ihren Gegenspielern Gleichwertiges entgegen setzen und büßten daher ihre Mannschaftspunkte ein.Den zweiten Sieg in Folge holte sich die gemischte Mannschaft durch eine geschlossene Mannschaftleistung. Raymund Aigner (mit guten 493 +4:0) und Magdalena Küchler (430 -1:3) brachten ihr Team mit 3 Holz in Führung. Das stark spielende Schlusspaar Gerda Aigner (494 +4:0) und Anita Gabriel (505 +3:1) baute den Vorsprung kontinuierlich aus und sicherte somit den klaren Erfolg.Vom Jugendspieltag in Baar-Ebenhausen kehrten die Aichacher A- und B-Jugend-lichen mit folgenden Ergebnissen zurück: Jugend A: Carina Baumann mit guten 453 Holz, Lisa Schindler erspielte sich 414 Holz und Leon Schreier kam auf 353 Holz. Jugend B: Melanie Tauber konnte mit starken 493 Holz glänzen.; 19.00 Uhr Männer 1 – SKC Königsmoos,20.00 Uhr DJK Ingolstadt 1 – Männer 2,14.00 Uhr Männer 3 – KRC Kipfenberg 6.