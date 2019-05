Unglückliches Punktspielwochenende beim TC Wittelsbach

Ohne Siegpunkte blieben an diesem Wochenende die Damen des TCW.Zur Prämiere auf heimischer Anlage mussten sich die Damen 30 gegen die Damen des TSV Moosach-München mit 0:9 leider geschlagen geben.Damen 50:Ähnlich die Damen 50, die beim TC Schwaben Augsburg mit einer 2:4 Niederlage die Heimreise antreten mussten. Die Punkte für den TCW erzielten im Einzel Conny Keiper und das Doppel Angela Grabmann mit Conny Keiper.Bambini:Die Bambini (U 12) blieben gegen den TSV Pöttmes mit 0:6 ebenfalls ohne Punkte.Junioren:Die Junioren (U 18) lagen nach den Einzeln bereits mit 0:4 Punkten beim TC Augsburg-Siebentisch zurück, einzig das Doppel Daniel Lasnig mit Leon Jung erzielten den Ehrenpunkt für den TCW zum 1:5 Endstand und somit der 1. Niederlage in dieser Saison.Herren 40:Die Herren 40 kamen über ein 2:7 beim SC Eurasburg auch nicht hinaus. Die Punkte erzielten im Einzel Tom Nagel sowie das Doppel Michael Kreutmayr mit Tom Nagel.HerrenDie einzig erfolgreiche Mannschaft an diesem Wochenende waren die Herren. Mit Siegen durch Benedikt Eigner, Volker Schreier, Daniel Lasnig und Dominik Riedl stand es nach den Einzeln 4:2, die Doppel Dominik und Daniel Riedl sowie Daniel Lasnig mit Maximilian Eigner stellten den 6:3 Endstand bei der TSG Stadtbergen her.