TCW Kinder reisten zum Porsche Tennis Grandprix 2021

Der Porsche Tennis Grand Prix 2021 ist eine feste Größe im Turnierkalender der Damen-Tenniselite. Das in Stuttgart im Rahmen der WTA-Reihe stattfindende Sandplatzturnier fand dieses Jahr vom 19. bis 25. April 2021 statt. Im Rampenlicht stehen hier Tennisstars wie Ashleigh Barty, Angelique Kerber, Petra Kvitova, Jennifer Brady und Co., aber auch etliche Kinder welche als Fanclub die Ränge säumen.In diesem Jahr waren auch 12 Kids des TCW auf den Rängen vertreten!...leider - situationsbedingt - nur deren "Pappabbilder" säumten die rechte hintere Seite der Ränge und waren bei jedem Aufschlag auf dieser Seite im TV gut zu sehen.Die Aufregung war groß, als der TCW den Zuschlag bekam 12 Kinder dafür zu stellen. Eine Art Fotoshooting bei jedem einzeln zu Hause wurde von Jugendwartin Simone Nagel und 3. Vorstand Michael Kreutmayr organisiert, sodass die heimischen Nachwuchstalente in ihrem TCW Tennisoutfit optimal abgelichtet werden konnten. Nach kurzer Info über den Ablauf und Datenschutzerklärung der Eltern konnte das Kind teilnehmen. Aus diesen Fotos erzeugte die Marketingagentur vor Ort ca. 1,20m hohe Ebenbilder aus Pappe und platzierte diese perfekt in der Halle. Für die Spieler wirkte dies als wären die Kids "live" vor Ort.Zudem wurde jedem Verein ein Tennisstar zugelost, bei dessen Spielen der "Fanclub" öfters eingeblendet wurde. Der TCW durfte hier dem US Tennisstart Jennifer Brady die "Daumen drücken". Durch den guten Sitzplatz waren die Wittelsbacher Kids auch bei jedem weiteren Spiel immer wieder im Bild und fieberten vor dem Fernseher mit als wären sie vor Ort. Ein tolles Erlebnis für Kinder und Verein und als Dank bekam der TCW am Ende die 12 Pappkameraden als Andenken auch noch für das Vereinsheim zugeschickt.