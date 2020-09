TCW Kids nutzen die Ferien im Tenniscamp

Erleichterung machte sich breit, als auch im Jahr 2020 ein vom tschechischen Trainerteam rund um Thomas Novy organisiertes Tenniscamp - natürlich unter Hygieneregeln - angekündigt wurde. Zwar jetzt in etwas abgewandelter Form, was aber der Freude und Zustimmung unter den jungen Spielerinnen und Spielern keinen Abbruch tat.Über die Sommerferien verteilt nahmen wieder etliche Kids ein- oder mehrfach teil und hatten viel Spaß an "ihrem" jeweiligen, ausgefüllten Tennistag!Aufwärmen, Theorie und Praxis standen ebenso auf dem Programm, wie auch ein gemeinsames Mittagessen sowie "jeder-gegen-jeden" Matches am Ende des Tages. Abgekämpft und mit einer Teilnahmemedaillen ausgestattet kamen die Jungs- und Mädels glücklich nach Hause! Die Punktspielrunde 2021 kann kommen!