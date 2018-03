Sportkegler beenden die Saison!

Aichacher Sportkegler beenden mit einem Sieg und zwei Niederlagen die Saison.

Männer 1 gewinnen klar, Männer 2 und 3 handeln sich deutliche Niederlagen ein. Josef Heil (554), Daniel Tuffentsammer (519) und Kurt Hagl (513) spielen stark auf.Mit einem klaren Sieg beendet die erste Männermannschaft, als Aufsteiger der Bezirks-liga Nord, mit dem zweiten Platz und mit 28:8 Punkten eine Supersaison. Die Starter Dominik Seebach (511 +3:1) und Adolf Öchsler jun. (501 +4:0) brachten ihr Team klar in Führung. Im Mitteldurchgang musste Christian Müller (505 -1,5:2,5) sein Spiel knapp abgeben, dafür konnte aber Daniel Tuffentsammer (519 +3:1) das seine gewinnen. Das Schlussduo Christian Kosmak (504 +2,5:1,5) und Josef Heil, mit starken 554 Holz (+4:0), ließen nichts mehr anbrennen.Mit einer deutlichen Derbyniederlage im Gepäck musste die Zweite die Heimreise an-treten. Kurt Hagl (513 -0:4) und der Ersatzspieler Raymund Aigner (424 -1:3) verloren als Starter ihre Spiele und gaben zudem 94 Holz ab. Den beiden Schlussspielern Franz Gabriel (486 -2:2) und Georg Gabriel (509 +2:2) gelang es nicht, dem Spiel eine positive Wendung zu geben. Mit 11:25 Punkten schaffte man knapp den Klassenerhalt in der Kreisklasse A 2.Mit einer deutlichen Niederlage beendete die dritte Herrenmannschaft die Saison, schaffte aber mit 11:21 Punkten den Klassenerhalt in der Kreisklasse C 1. Die Starter Florian Strixner (403 -1:3) und Marc Brandl, bei seinem ersten Punktspieleinsatz (393 -0:4), brachten die Hausherren ins Hintertreffen. Weder Jürgen Küchler (450 -1:3) noch Adolf Öchsler sen. (417 -1:3) konnten im Schlussdurchgang Boden gutmachen.