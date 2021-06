Schnuppertennis beim TC Wittelsbach - Kinder entdecken den Tennissport

Nichtsdesto trotz kann man nie genug Nachwuchs haben. Das der Tennissport auch vielseitig, interessant und spannend sein kann, will der TCW Jahr für Jahr neuen Mitgliedern schmackhaft machen.22 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren haben an dem von Jugendwartin Simone Nagel organisierten Schnuppertraining in den Pfingstferien teilgenommen. Das Wetter spielte ebenso mit, wie auch die Begeisterung der Kids auf dem Platz. Als kreativer Motivator zeigte sich einmal mehr Trainer Michael Netik, der den Kindern unterschiedlichste Übungen - mit und ohne Schläger - beibrachte und so sehr viel Spaß und Freude an Bewegung mit der kleinen Filzkugel vermittelte. Eltern und Kids waren sich nach dem Training einig. Hier wollen wir weiter trainieren. Gesagt getan, nach den Ferien wurde fix ein neuer Trainingsplan erstellt, sodass fortan knapp 60 Kids beim TCW den Tennissport perfektionieren lernen wollen.