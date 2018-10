Nur Niederlagen für Aichacher Sportkegler!

Pannen, Pech und Pleiten bei den Aichacher Sportkeglern.

Alle vier eingesetzten Mannschaften geben ihre Spiele ab.

Eine durchaus vermeidbare Niederlage musste die erste Männermannschaft einstecken. Ersatzspieler Jürgen Küchler (480 -1:3) und Manfred Kappel (438 -0:4), dem es an diesen Tag gar nicht lief, brachten als Starter ihr Team gewaltig ins Hintertreffen. Im Mitteldurchgang konnte Dominik Seebach (525 +2:2) sein Spiel knapp gewinnen, dafür büßte aber Daniel Tuffentsammer (507 -2:2) das seine ebenso knapp ein. Das Schlusspaar Christian Kosmak (506 -2:2) und Josef Heil (518 +3:1), teilte sich mit ihren Gegnern die Mannschaftspunkte konnte aber damit den Verlust beider Punkte nicht verhindern.Eine deutliche Niederlage handelten sich die Männer von Aichach 2 gegen den Tabellenführer der Kreisklasse A2 den KC Stammham ein. Die Starter Kurt Hagl (479 -4:0) und Ersatzspieler Hans-Peter Frühbauer (431 -1:3) verloren neben ihren Spielen auch noch 120 Holz. Franz Gabriel (478 -0:4) und Georg Gabriel (513 -1,5:2,5) hatten im Schlussdurchgang gegen ihre starken Kontrahenten keine Chance auf den Gewinn ihre Spiele.Eine deutliche Heimniederlage handelte sich die dritte Männermannschaft ein. Das Startpaar Reinhold Küchler (368 -0:4) und Marc Brandl (435 +2:2) verlor 110 Holz. Die Schlussspieler Jürgen Küchler (429 +4:0) und Florian Strixner (454 -1:3) konnten dem Spiel keine positive Wendung geben.Keine Chance auf einen Erfolg hatte die gemischte Mannschaft am Freitagabend gegen Lenting. Die beiden Jugendlichen Leon Schreier (406 -2:2) und Carina Baumann (415 -2:2) büßten neben ihren Spielen 62 Kegel ein. Auch das Schluss-paar mit Anita Gabriel (479 -2:2) undmit Magdalena Küchler (449 -0:4) gab seine Spiele ab.14.30 Uhr SpVgg Deuringen 1 – Männer 1,Kreisklassenpokal in Eichstätt, 09.00 Uhr TSV Egweil – Männer 2, 11.00 Uhr SKC Burgheim – Männer 3,Kreispokal in Steppberg 19.00 Uhr SKC Burgheim – Männer 1.