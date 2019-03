Bezirksmeisterschaft der Senioren in Augsburg und Kreismeisterschaften der Jugend in Mühlried.

Melanie Tauber holt sich den Kreismeistertitel bei der weiblichen B-Jugend

und qualifiziert sich für die Bezirksmeisterschaft.Adolf Öchsler jun. erkegelte sich in Augsburg mit starken 535 Holz im Vorlauf den 5. Platz und erreichte damit den Endlauf am nächsten Tag. Im Endlauf lief es bei ihm nicht so optimal; er erspielte sich 509 Holz und belegte am Ende mit insgesamt 1044 Holz den 8. Platz.Am Samstag und Sonntag wurden in Mühlried die Vor- und Endläufe der Jugend ausgetragen. Aus Aichach starteten dabei eine B-Jugendliche weiblich sowie jeweils zwei A-Jugendliche weiblich und männlich.Beim Vorlauf am Samstag konnten sich Melanie Tauber (481) bei der weiblichen B-Jugend sowie Lisa Schindler (472) und Carina Baumann (447) bei der weiblichen A- Jugend für den Endlauf am Sonntag qualifizieren.Dagegen schieden Daniel Pelzer (478) als Siebter und Leon Schreier mit 432 Holz und Platz 10 bei der männlichen A-Jugend im Vorlauf aus.Im Endlauf der weiblichen B-Jugend erkegelte sich Melanie Tauber 470 Holz und konnte sich mit insgesamt 951 Holz den Kreismeistertitel erspielen und qualifizierte sich damit für die Bezirksmeisterschaft. Carina Baumann erreichte im Endlauf 474 Holz und landete mit insgesamt 921 Zählern bei der A-Jugend auf dem vierten Platz.Lisa Schindler konnte aus privaten Gründen leider nicht im Endlauf starten.