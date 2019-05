Melanie Tauber holt Platz 11 bei der Bayerischen.

Melanie Tauber landet bei den bayerischen Meisterschaften für B-Jugendliche auf Platz 11.

Für die bayerische Meisterschaft bei der B-Jugend weiblich in Hallbergmoos hatte sich Melanie Tauber als schwäbische Bezirksmeisterin qualifiziert. Im Vorlauf der Bayrischen Meisterschaft am Samstag erkegelte sich Melanie Tauber mit starken 490 Holz den 9. Platz und erspielte sich damit das Startrecht für den Endlauf. Im Endlauf konnte Melanie Tauber leider nicht an ihre starke Leistung vom Vortage anknüpfen und musste sich mit 443 Holz abfinden. Mit insgesamt 933 Holz beendete sie diese Meisterschaft auf Platz 11. Mit dem erreichten Platz konnte Melanie Tauber für die Kegelabteilung einen starken sowie für sich einen persönlichen Erfolg feiern.