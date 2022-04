Generalversammlung des MC 2022 - Neuwahlen und wie geht es mit der Kartabteilung weiter?

Ein herzliches Dankeschön geht vorneweg gleich an die Aichacher Schützengesellschaft, die wieder einmal dafür ihr Heim zur Verfügung gestellt hatte.Wer macht weiter? Wer hört auf? Eine Vielzahl an Fragen die im Vorfeld aufkamen.MC Vorstandsteam Heinz Mannweiler und Michael Kreutmayr ließen in gewohnt lockerer Manier das Jahr 2021 Revue passieren. Leider war pandemiebedingt kaum etwas möglich und auch das Highlight die Motorsporthüttn musste erneut abgesagt werden. Da konnte auch ein erneuter virtuelle "Hüttn Adventskalender" auf Facebook nicht drüber hinwegtäuschen.Die Worte des Vorstands wurden ebenfalls in ihrem kurzen Resümee des Jahres durch die Schriftführerin Cathi Stolz aufgegriffen. Auch die finanzielle Lage des MC lässt sich gut an, was Kassenwartin Gisela von Paller zu berichten wusste. Seitens der Abteilungen war leider auch nicht viel zu berichten, einzig die Kartabteilung war aktiv und nahm mit vereinzelten Nachwuchspiloten an den Austragungen der Kartläufe im Allgäu teil.Hier wurden leider auch neu aufkommende Sorgen des MC laut. Norman Stolz stellte sich als langjähriger Jugendleiter nicht mehr zur Wiederwahl. Eine Neubesetzung ist in weiter Ferne! Eine lange Diskussion unter den Mitgliedern entstand, bei der auch Ehrenmitglied Jonny Michl auf die Wichtigkeit und die Ehre eines Jugendleiteramts hinwies.In der darauffolgenden Wahl stellten sich 1. Vorstand Heinz Mannweiler und 2. Vorstand – sowie Sportleiter – Michael Kreutmayr wieder zur Wahl, als auch Kassierin Gisela von Paller und Schriftführerin Cathi Stolz. Diese wurden ebenso einstimmig gewählt, wie auch die Beisitzer/innen und Delegierte zum ADAC.Leider musste das Amt des Jugendleiter/in Kart erst einmal unbesetzt bleiben. Unter den Anwesenden fand sich niemand die Kartgruppe zu übernehmen. D.h. in Konsequenz auch, dass der offizielle Kartbetrieb des MC auch erst einmal „ruhen“ muss, bis sich hoffentlich in den nächsten Wochen ein/e Kandidat/in findet.Interessenten/innen können sich gerne dazu beim 1. Vorstand des MC Aichach Heinz Mannweiler melden.Heinz Mannweiler gab am Ende noch einen kurzen Ausblick auf das voraussichtliche Jahresprogramm des MC, lies aber nochmals mit einem weinenden Auge durchblicken das die Kartabteilung nicht unbesetzt bleiben dürfe.