Gemischte holt klaren Sieg!

Aichacher Gemischte gewinnen das Derby gegen Pöttmes klar

Gemischte Mannschaft: TSV Aichach – KC Pöttmes 1770 : 1660 (6:0)

Entscheidung des Bayerischen Sportkegler- und Bowlingverbandes (BSKV)

. Anita Gabriel (486) und Jugendspielerin Melanie Tauber (482) kegeln stark auf.Einen klaren Derbysieg gegen Pöttmes konnte sich die gemischte Mannschaft am Samstagnachmittag erspielen. Die Starter Gerda Aigner (432 +2:2) und ihr Partner Raymund Aigner (370 +2:2) brachten ihr Team mit 44 Kegel in Führung. Das stark spielende Schlusspaar, mit Anita Gabriel (486 +3,5:0,5) und der Jugendspielerin Melanie Tauber (482 +3:1), baute den Vorsprung kontinuierlich weiter aus und sicherte somit den klaren Erfolg und die Tabellenführung in der Kreisklasse Nord 1.Der BSKV hat entschieden, dass die letzten Spieltage im Jahr 2021 – aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie – ins Jahr 2022 verschoben werden.Wenn in den jeweiligen Spielorten – nach den behördlichen Vorgaben – Sportbetrieb möglich ist und sich beide Mannschaften einig sind, können die Spieltage auch an den regulären Terminen durchgeführt werden.