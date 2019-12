Gemischte holt beide Punkte.

Aichachs gemischte Kegelriege sichert sich Platzierung im oberen Tabellendrittel vor der Weihnachtspause

. Anita Gabriel Tagesbeste mit 501 Holz.Ein spannendes Spiel erlebten die Zuschauer beim Derbyheimspiel gegen die Gäste aus Mühlried. Zu Beginn überzeugte Lisa Schindler nervenstark mit einem guten Ergebnis (461 +3:1). Sie gewann ihr ersten beiden Bahnen und den vierten Durchgang. Während sie auf die Vollen immer wieder in Rückstand geriet, machte sie in den Räumdurchgängen alles wieder wett und holte dabei 15 Holz auf die Habenseite. Ihrem Partner Raymund Aigner gelang wenig. Gegen einen übermächtigen Gegner verlor er alle vier Durchgänge, erkegelte sich 440 Holz und gab 48 Kegel ab. Dadurch musste es die Schlusspaarung richten. Die gut gelaunte Anita Gabriel begann famos. Sie holte souverän ihre erste Bahn, musste sich aber im Gegenzug auf der zweiten ihrer Gegnerin knapp geschlagen geben. Zum gleichen Zeitpunkt gestaltete ihre Mitstreiterin, Jugendspielerin Melanie Tauber, ihren Wettkampf ebenfalls ausgeglichen. Die letzten zwei Runden gingen leider an ihre Gegnerin. Trotz ihren guten 468 Kegeln (-1:3) ging der Mannschaftspunkt mit nur 14 Schlechten an Mühlried. Anita Gabriel fand in der dritten Runde zu ihrer Stärke zurück. Sie holte nervenstark die beiden letzten Bahnen und machte dabei Holz um Holz gut. Mit 501 Holz (+3:1) holte sie den zweiten Mannschaftspunkt und sicherte so den knappen Sieg der Paarstädter Gemischten.Am vergangenen Wochenende fanden in Augsburg die Vor- und Endläufe zur Tandembezirksmeisterschaft statt. Von Aichacher Seite hatte sich das Duo Daniel Tuffentsammer und Manfred Kappel dafür qualifiziert. Leider lief es bei den Beiden nicht optimal. Mit 265 Holz und Platz 19 verfehlten sie den Endlauf klar.13:30 Uhr KC Stammham 1 – Männer 2, 15:00 Uhr KC Pöttmes gemischt – TSV Aichach gemischt, 16:15 Uhr Männer 1 – TSV Betzigau 1.