einmal Niederlage, einmal Unentschieden für Kegler

Unentschieden und Niederlage für Aichacher erste Männermannschaft.

Männer: SV Eitensheim 1 – TSV Aichach 1 3110 : 3100 (4:4)

Männer: TSV-SKC Baar-Ebenhausen 2 – TSV Aichach 1 3207 : 3105 (6:2)

Dominik Seebach (575), Josef Heil (547), Christian Kosmak (536) und Adolf Öchsler jun. (532) kegeln stark auf.In einer überaus spannenden Bezirksligabegegnung konnte sich die erste Männermann-schaft am Donnerstagabend ein Unentschieden erkämpfen. Die Starter Christian Müller (517 -1,5:2,5) und der der auf letzten Bahn einbrechende Daniel Tuffentsammer (475 -3:1) verloren ihre Spiele und gaben zudem 72 Holz ab. Im Mitteldurchgang konnten Adolf Öchsler jun. (504 +2:2) und Christian Kosmak (510 +2:2) ihre Spiele gewinnen und den Holzrückstand auf 61 Kegel verkürzen. Im spannungsgeladenen Schlussdrittel konnten Josef Heil (519 +2:2) und der famos auftrumpfende Dominik Seebach (575 +2:2) das Unentschieden sichern, zum Sieg fehlten aber 10 Holz.Mit einer klaren Niederlage im Gepäck musste die erste Männerschaft am Samstag die Heimreise antreten. Manfred Kappel, mit schwachen 471 Holz (-0:4), und der stark spielende Adolf Öchsler jun. (532 -2:2) brachten ihr Team als Starter mit 73 Holz ins Hintertreffen. In der Mittelpaarung konnte Christian Kosmak, mit starken 536 Holz (+2:2), sein Spiel gewinnen, dafür musste der wenig überzeugende Daniel Tuffentsammer (491 -0:4) das seine abgeben. Im Schlussdurchgang konnte Josef Heil mit starken 547 Holz (+2:2) sein Spiel gewinnen, leider musste sein Partner Dominik Seebach (528 -2:2), sein Spiel trotz einer sehr guten Vorstellung abgeben.19:00 Uhr Männer 1 – TSV 1871 Augsburg 1.finden in Eichstätt und in Kipfenberg die Bezirksmeisterschaften der Jugend statt.