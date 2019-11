Die gemischte Mannschaft holt beide Punkte!

Die erste Garnitur der Männer wartet weiter auf den zweiten Sieg.

Dem Sieg der Gemischten stehen zwei Niederlagen gegenüber. Starke Leistung von Benjamin Küchler (558). Weitere gute Ergebnisse von Daniel Tuffentsammer (550), Christian Kosmak (544), Anita Gabriel (502) und Gerda Aigner (493).Mit den schwer zu spielenden Bahnen kam das Starterduo kaum zurecht. Dominik Seebach versuchte alles Mögliche und erkämpfe sich 496 Holz (-3:1). Georg Gabriel erwischte einen rabenschwarzen Tag. Mit viel Pech standen bei ihm am Ende 461 Kegel (-4:0) zu Buche. Mit einem Rückstand von 129 Holz versuchte nun die Mittelpaarung die Wende herbei zu führen. Christian Kosmak begann etwas nervös und verlor seine ersten beiden Durchgänge knapp. Hochkonzentriert zeigte er bei den letzten beiden Durchgängen sein Können und gewann beide Bahnen. Mit einem Holzergebnis von 544 (+2:2) machte er 12 Holz gut. Zum gleichen Zeitpunkt gestaltete Daniel Tuffentsammer sein Spiel überaus spannend. Im Wechsel verlor und gewann er seine ersten drei Durchgänge. Bei der vierten Bahn hatte er einen Wahnsinnslauf. Mit Bahnrekord (181) gewann er den Durchgang und machte mit seinen starken 550 Holz weitere 42 Kegel gut. Leider blieben Christian Müller (515 -1:3) und Josef Heil (518 -1,5:2,5) auf diesen Bahnen unter ihren Möglichkeiten. Der Sieg ging somit verdient an Bächingen.Nach langer Verletzung kam Helmut Schroll zu seinem ersten Einsatz. Leider musste er seinem Trainingrückstand Tribut zollen. Mit 418 Holz (-1:3) gab er seinen Mannschaftspunkt ab und handelte sich dabei 70 Schlechte ein. Sehr spannend gestaltete Hans-Peter Frühbauer sein Spiel. Er erkämpfte sich 491 Kegel und hatte am Ende drei Gute auf der Habenseite. Er verlor seinen vierten Durchgang nur um ein Holz und der Punkt ging wegen drei verlorener Bahnen an seinen Gegner. Es war für die Schlussspieler kein Ding der Unmöglichkeit den Rückstand noch in einen Sieg umzuwandeln. Hin und her ging es bei Franz Gabriel (484). Im Wechsel standen zwei gewonnene und verlorene Bahnen gegenüber. Allerdings reichte es um 10 Holz nicht für den Mannschaftspunkt. Eine überzeugende Leistung bot dagegen Benjamin Küchler. Mit seinen enorm starken 558 Holz (+4:0) hatte er seinen Gegner jederzeit im Griff. Es reichte leider nur zu einer Ergebniskorrektur und die beiden Tabellenpunkte in diesem Derby gingen nach Pöttmes.An Spannung, mit einem glücklichen Sieg, war das Spiel der Gemischten nicht zu überbieten. Zu Beginn musste Raymund Aigner (454 -1,5:2,5) denkbar knapp seinen Mannschaftspunkt seinem Gegner überlassen. Durch ein unglückliches Räumen spielte er seinen zweiten Durchgang unentschieden. Es konnten allerdings 11 Holz für die Aichacher gut geschrieben werden. Magdalena Küchler (442 -2:2) spielte vier konstante Bahnen. Auf der letzten hatte sie allerdings ihrem Gegner nichts entgegen zu setzen und gab insgesamt 27 Kegel ab. Für die beiden Schlusskeglerinnen galt es nun, den geringen Rückstand in einen Sieg umzuwandeln. Gerda Aigner nutze die Startschwierigkeiten ihrer Gegnerin und gewann die ersten beiden Durchgänge deutlich und holte mit ihrem Ergebnis von 493 Holz (+2:2) 15 Gute auf die Habenseite. Ebenso nervenstark präsentierte sich Anita Gabriel. Ihr Kontrahent verlangte ihr ihr ganzes Können ab. Die ersten beiden Spielabschnitte konnte er noch ausgeglichen gestalten. Der dritte fiel zu Gunsten der Paarstädterin aus. Beim dem letzten und entscheidenden Durchgang behielt Anita Gabriel mit den letzten Schüben die Nerven, zeigte ihr Können und verhalf ihrer Mannschaft mit 502 Holz (+3:1) zum denkbar knappen, aber auch verdienten Erfolg.11:00 Uhr KRC Kipfenberg 2 – Männer 1, 12:00 Uhr JSpG Aichach/Mühlried/Königsmoos – JSpG Kipfenberg/Eichstätt/Lenting in Mühlried, 15:00 Uhr TSV Aichach gemischt – TSV Etting gemischt, 17:15 Uhr Männer 2 – SG Edelshausen 2.