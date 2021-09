"Da MC Wuidara ziagt um"

Bisher hatte der Motorclub in der Donauwörtherstrasse in Aichach Garagen angemietet, um Materialien und Gegenstände zu Motosportveranstaltungen und zur MC-Hüttn auf dem Christkindlmarkt unter zu stellen bzw. zu lagern.Diese Garagen mussten nun geräumt werden und MC Mitglied Alois Schmidt stand dankenswert zur Seite ein neues Lager zu finden. Nicht zuletzt der Sissi Schlitten und die Kidscars benötigen einiges an Platz.Das auch die zur MC-Hüttn gehörende "Wuidara Puppe" mit in die neue Bleibe muss war klar. Die fleißigen Helfer ließen es sich nicht nehmen, diese auf einer Art Tron auf dem Anhänger zu transportieren und in der neuen Bleiben einen Ehrenplatz zu geben. Da "Wuidara" freut sich jetzt schon auf seinen Stammsitz auf der Motosporthüttn beim nächsten Christkindlmarkt.