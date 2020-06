Beim MC Aichach geht es wieder rund!

Wie in der letzten myheimat Ausgabe beschrieben standen die Motoren und Räder der Kartabteilung des MC Aichach eine lange Zeit coronabedingt still.Nach den weiteren Lockerungen konnte kurzerhand ein ausführliches Hygienekonzept durch die Trainerin der Kartabteilung Tanja de la Vigne erstellt werden.Vor Pfingsten dann auch die erlösende Antwort des Landratsamtes, dass man mit dessen Einhaltung den Trainingsbetrieb der Kartabteilung wieder aufnehmen könnte.Man wartete noch die Pfingstferien ab, aber am ersten Wochenende nach den Ferien ging es los.Es wurde wie üblich die Strecke am Morgen vorbereitet und neu Desinfektionsmittel bereit gestellt. Auf die Einhaltung wurde geachtet, damit auch die nächsten Wochen der Trainingsbetrieb weiterlaufen kann.In der ersten Gruppe am Morgen war leider erstmal nur drei Fahrer anwesend, diese waren aber top motiviert. In der zweiten Gruppe waren es dann schon vier Fahrer. Das Ganze jeweils in Begleitung eines Elternteils.Es lief insgesamt sehr gut und die Kartabteilung will es die nächsten Samstage wieder so machen. Der MC ist guter Dinge den Trainingsrückstand schnell wieder aufholen zu können und das auch die restlichen Fahrer und vielleicht einzelne Schnupperer auch dazu kommen.Mit Abstand am sichersten ist ab sofort nicht nur das Motto zur Vorbereitung auf den Straßenverkehr!