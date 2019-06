Aufstiegsfeier der Männer der Aichacher Sportkegler.

Aichacher Sportkegler feiern den Aufstieg ihrer ersten Männermannschaft.

Abteilungsleiter Jürgen Küchler begrüßte zur Aufstiegsfeier dem Vorstand des TSV Aichach Klaus Laske, mit Ehefrau Brigitte, den Sportreferenten der Stadt Aichach Raymund Aigner sowie die anwesenden Kegler und Keglerinnen mit Anhang.Eine super Saison legte die erste Männermannschaft in der Bezirksliga Nord hin. Mit 14:4 Punkten holte sie sich den Herbstmeistertitel und am Ende der Saison mit 27:9 Punkten den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Bezirksoberliga.Mit folgenden Spielern wurde diese Meisterschaft erkegelt: Mannschaftsführer Manfred Kappel, Adolf Öchsler jun., Christian Kosmak, Dominik Seebach, Christian Müller, Josef Heil, Daniel Tuffentsammer und Georg Gabriel.Klaus Laske und Jürgen Küchler überreichten dem Mannschaftsführer Manfred Kappel den Pokal, die Urkunde sowie den Meisterschaftswimpel des Bezirks Schwaben.Von Klaus Laske, Jürgen Küchler und Hans-Peter Frühbauer erhielten alle Spieler ein kleines Erinnerungsmotiv überreicht.Klaus Laske überbrachte in seiner Rede die Glückwünsche des Hauptvereins an die Meistermannschaft und wünschte dieser für die kommende Saison viel Glück und Erfolg in der neuen Klasse.Auch die gesamte Abteilung wünscht ihrer Ersten viel Erfolg und eine starke Saison in der neuen Liga.In gemütlicher Runde wurde die Meisterschaft bis spät am Abend gefeiert.