Alexander Biasizzo holte sich den Helmut-Thiem-Pokal

Bevor der Helmut-Thiem-Pokal jedoch ausgefahren wurde, trainierte die Jugend noch fleißig nach dem Aufbau der Strecke. Manche Erwachsenen bauten nebenher Zelte, Küche etc. für den 8. Schwabenpokal-Lauf am darauffolgenden Tag auf.Mit dabei waren diesmal:Joel Kurrer, Noah und Samuel Schipf, Tobias Reitz, Elias Schwarzmaier, Niklas Feiler, Alexander Biasizzo, Timo Bellenbaum, Nico Rizoudis, Ulrike Stolz, Lucas Nößner, Collin Lay (neu), Maxi Guba (neu), Tim Grabler (neu), Jim und Jack de la Vigne (neu).Mit sechs Jahren waren Tim und Jack die jüngsten Teilnehmer. Sie durften den Parcours mit dem Anfang der Saison neu angeschafften Kart absolvieren.Jedes Kind/Jugendlicher fuhr insgesamt drei Runden – eine Trainingsrunde und zwei Wertungsläufe.Das Ziel: Den Parcours so schnell wie möglich fehlerfrei zu durchfahren. Die Eltern übernahmen die Tätigkeit der Streckenposten (Fehleranzeige, Pylonen wieder aufstellen oder Karts zurückziehen etc.) und konnten somit schon für den darauffolgenden Tag beim Schwabenpokal üben.Jeder gab sein Bestes. Die drei Schnellsten schenkten sich nichts und letztendlich wurde es im Bereich der Hundertstel entschieden. Joel Kurrer fuhr knapp am Podest vorbei.Der Endstand der Kinder/Jugend auf dem Podest war wie folgt:1. Platz - Alexander Biasizzo2. Platz - Jim de la Vigne3. Platz - Tobias ReitzDer Letztplatzierte freute sich am meisten über seinen allerersten Pokal, denn beim Helmut-Thiem-Cup bekommt jeder Fahrer/in einen Pokal. Die Freude zu sehen rührt einen sehr und zeigte deutlich, dass es doch darum geht – Hauptsache dabei zu sein.Den größten Pokal – nämlich den Wanderpokal des Helmut-Thiem-Pokals, nahm verdient Alexander Biasizzo mit nach Hause. Dort steht er jetzt ein Jahr, bis 2020 der Pokal erneut ausgefahren wird.Im Anschluss von diesem Rennen, durften die Erwachsenen (Eltern und Erwachsenen Vereinsmitglieder) gegeneinander fahren. Intern ist dies das „Grufti-Rennen“.12 Starter/innen stellten sich dem Parcours ohne vorheriges Training. Unter diesen Startern waren auch zwei Frauen und der Sportreferent der Stadt Aichach, der sich kurzfristig zu einem Start überreden ließ.Mit dabei waren:Stefan Grabler, Christian Schula, Karoline Biasizzo, Adrian Görtz, Johann Guba, Raymund Aigner, Dietmar Bellenbaum, Norman Stolz (Jugendleiter), Markus Gutmann, Kilian Bardenhagen, Ingo und Karin Schwarzmaier.Die Erwachsenen mussten genauso wie die Kinder/Jugendlichen zunächst den Parcours mehrmals abgehen. Danach fuhr jeder durchgehend seine Trainingsrunde und die beiden Wertungsläufe mit dem neuen Kart. Hierbei konnten die Erwachsenen die Erfahrung machen, dass es gar nicht so einfach ist. Zum einem haben die Karts keine Servolenkung und zum anderen muss man sich die Strecke merken. Selbst der Jugendleiter erhielt im ersten Wertungslauf ein „X“ (zehn Strafsekunden), weil er eine Figur ausließ. Er war allerdings nicht der einzige Fahrer, der nicht fehlerlos blieb. Insbesondere bei den Erwachsenen wurden Figuren ausgelassen oder übersehen, diese zu fahren bzw. wurden falsch gefahren. Dies zeigte wieder einmal, wie wichtig es ist, sich den Parcours gut einzuprägen.Letztendlich machten es vier ehemalige aktive Fahrer unter sich aus. Stefan Gabler verpasste knapp das Treppchen. Bei den Frauen setzte sich Karin vor Karoline.Der Endstand der Erwachsenen auf dem Podest war wie folgt:1. Platz - Kilian Bardenhagen2. Platz - Adrian Görtz,3. Platz - Markus GutmannDie Siegerehrung wurde von Frau Anneliese Thiem, der Frau des verstorbenen Gründers der Kartabteilung und Namensgeber des Helmut-Thiem-Pokals, vom Sportreferenten der Stadt Aichach, Herr Raymund Aigner und Cathi Stolz durchgeführt.Es war ein sehr langer Tag. Manch einer war geschafft und trotzdem freuten wir uns auf den nächsten Tag.