Aichacher Kegler kegeln in Dänemark.

Männer 2 büßen gegen Manching beide Punkte ein.

Adolf Öchsler jun. und Gertraud Hermann qualifizieren sich für den Endlauf zu den Kreismeisterschaften.

Fünf Aichacher Kegler und eine Keglerin aus Augsburg nahmen an der Danmark Open 2017 teil.Mit einer klaren Holzniederlage musste die zweite Männermannschaft die Heimreise aus Manching antreten. Starter Kurt Hagl konnte trotz wenig überzeugender 425 Holz (+3:1) seinen Mannschaftspunkt gewinnen, gab aber 18 Holz ab. Ersatzspieler Thomas Zastrow kam mit den schwer zu spielenden Bahnen überhaupt nicht zurecht und büßte daher mit schwachen 377 Holz (-0:4) 112 Holz ein. Franz Gabriel (512 +3:1) lieferte als dritter Starter ein starkes Spiel ab und konnte damit 48 Holz gutmachen. Schlusskegler Georg Gabriel (484 –1,5:2,5) hätte mit etwas mehr Glück sein Spiel gewinnen und damit ein Unentschieden für sein Team erreichen können.Bei den Vorläufen zu den Kreismeisterschaften in Edelshausen starteten eine Keglerin und zwei Kegler aus Aichach und kehrten mit folgenden Ergebnissen zurück: Gertraud Hermann konnte sich bei den Seniorinnen B mit 466 Holz und den 11. Platz für den Endlauf qualifizieren. Bei den Senioren B konnte sich Adolf Öchsler jun. mit starken 548 Holz als Erster klar für den Endlauf qualifizieren. Dagegen schied Jürgen Küchler mit Platz 23 und 461 Holz im Vorlauf aus.Am vergangenen Wochenende starteten Franz Gabriel, Josef Heil, Manfred Kappel, Dominik Seebach, Daniel Tuffentsammer (alle TSV Aichach) und Inge Tuffentsammer (TSG Augsburg) bei der Kegel Danmark Open in Kopenhagen. Mit super Ergebnissen wurde am Montag die Heimreise angetreten.Inge Tuffentsammer konnte sich bei den Frauen am Samstag mit starken 544 Holz für das Finale der besten Acht am Sonntag qualifizieren und erreichte am Ende mit 1043 Holz den vierten Platz.Bei den Herren konnten sich Josef Heil mit 546 Holz und Dominik Seebach (523) für das Finale qualifizieren. Manfred Kappel kam mit 510 Holz auf Platz 14, dicht gefolgt von Daniel Tuffentsammer (510/Platz 15). Franz Gabriel erreichte mit 442 Holz den 32. Platz. Im Finale am Sonntag lief es bei den beiden Aichachern optimal, denn Josef Heil konnte sich auf 547 Holz steigern und holte mit insgesamt 1093 Holz die Silbermedaille; Dominik Seebach erkegelte sich im Finale 528 Holz und beendete das Turnier mit 1051 Kegel auf Platz 5.Im Mixend bildeten Inge und Daniel Tuffentsammer ein Paar und konnten sich mit 1054 Holz die Bronzemedaille sichern.: 19.30 Uhr SK Lenting 3 – Herren 3,15.00 Uhr Frauen – ESV Ingolstadt Frauen, 15.30 Uhr KC Karlshuld 1 – Männer 1, 17.15 Uhr Männer 2 – KC Pöttmes 2,10.30 Uhr JSG Ebenhausen/Kipfenberg Jugend B – JSG Aichach Jugend B.