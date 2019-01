Adolf Öchsler jun. qualifiziert sich für die Bezirksmeisterschaft!

Gemischte Mannschaft gewinnt in Etting.

Christian Kosmak (550), Adolf Öchsler jun. (534) und Anita Gabriel (531) kegeln stark auf.Gemischte Mannschaft: TSV Etting – TSV Aichach 1806 : 1880 (2:4)Mit einem Sieg konnte die gemischte Mannschaft am Samstagnachmittag die Heimreise aus Etting antreten. Der Starter Reinhold Küchler (408 -1:3) verlor neben seinem Spiel 29 Holz. Auch Magdalena Küchler (476 -1,5:3,5) konnte als zweite Starterin ihr Spiel nicht gewinnen. Jugendspielerin Carina Baumann (465 +3:1) brachte als Dritte im Bunde ihr Team mit 2 Holz in Führung. Schlussspielerin Anita Gabriel, mit sehr starken 531 Holz, hatte ihren Kontrahenten jederzeit im Griff und sicherte somit den klaren Erfolg.Endlauf KreismeistermannschaftVom Endlauf der Kreismeisterschaften in Kipfenberg kehrten die Aichacher Starter mit folgenden Plätzen und Ergebnissen zurück: Bei den Senioren A erkegelte sich Christian Kosmak starke 550 Holz und belegte mit insgesamt 1067 Holz (Vorlauf 517) den achten Platz. Adolf Öchsler jun. erspielte sich mit insgesamt 1055 Holz, 521 Holz im Vorlauf und starken 534 Holz im Endlauf, bei den Senioren B den sechsten Platz und qualifiziert sich damit für die Bezirksmeisterschaft.Die nächsten Spiele: Samstag; 14.30 Uhr SKC Königsmoos – Männer 1, 17.15 Uhr Männer 2 – DJK Ingolstadt 1, 17.30 Uhr KRC Kipfenberg 6 – Männer 3.