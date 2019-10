A-Jugend gewinnt klar.

Souveräner Sieg der U18-JSpG MAK gegen die JSpG Neuburg/Eitensheim am spielfreien Wochenende der Erwachsenen

. Toppergebnisse von Melanie Tauber (535) und Carina Baumann (518).Einen überragenden Sieg holte sich die Jugend der Spielgemeinschaft Mühlried, Aichach und Königsmoos bei ihrem Heimspiel in Mühlried gegen Neuburg/ Eitensheim. Nervenstark präsentierte sich die Mühlriederin Isabell Mirwald gegen ihren Kontrahenten. Sie gewann alle vier Bahnen und erkegelte sich 439 Holz. Den Vorsprung baute Carina Baumann (Aichach) mit sehr guten 518 Kegeln (+4:0) aus. Mit einem Guthaben von 218 Holz konnte nun die Schlusspaarung befreit aufspielen. Sarah Giedl (Königsmoos) (429 +3:1) zeigte nur kurz eine Schwächephase, hatte aber zum Schluss ihren Gegner jederzeit im Griff und holte weitere 14 Holz auf die Habenseite. Melanie Tauber aus Aichach zeigte ihr ganzes Können. Mit enorm starken 535 Holz (+3:1) erkegelte sie weitere 60 Gute. Somit ging der Sieg in dieser Höhe verdient an die Heimmannschaft.Am vergangenen Wochenende fanden in Pöttmes die Kreismeisterschaften im Tandem statt. Von Aichacher Seite nahm daran ein Paar teil. Daniel Tuffentsammer und Manfred Kappel erkegelten sich mit 282 Holz den neunten Platz und verfehlten damit knapp die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft.; 19:00 Uhr KRC Kipfenberg 4 – TSV Aichach 2.; 16:15 Uhr TSV Aichach 1 – FV Gerlenhofen 1.