2018 im TennisClub Wittelsbach: Ein Doppelfehler in der zweiten Jahreshälfte kann gute Saison nicht vermiesen!

Wie jedes Jahr, startet der TCW mit dem beliebten Eröffnungsturnier. Eine riesige Teilnehmerzahl an Punktspieler, Hobbyspieler sowie Groß und Klein bereiten sich auf die kommende Tennissaison vor. Auch die Kinder- und Jugendlichen traten dieses Jahr eifrig bei bestem Wetter zu Ihrem Eröffnungsturnier an.Dabei hatte es so gesehen in der Vorbereitungsphase mit einem Punktfehler begonnen. Einzelne Veranstaltungen (u.a. die geplante Badefahrt) mussten hier aus Mangel an Teilnehmern abgesagt werden.Wenig später startete dann schon mit Feuereifer das Training. Die gesamten Kinder- und Jugendmitglieder trainieren hier komplett an 2 Tagen mit Michael Netik aus dem Trainerstab um Tomas Novy aus Pöttmes. Auch die Damen- und Herrenmannschaften liesen es sich nicht nehmen, wöchentlich Trainerstunden bei Michael zu nehmen. Das hier im Anschluss ein Aftertraining mit so machen Fachsimpeleien stattfindet, steht ebenfalls außer Frage.Auf eine besonders erfolgreiche Saison dürfen die Damen 30 zurückblicken. Sie verloren in der Bezirksklasse kein Spiel und werden 2019 den Aufstieg in die Landesliga mit einer 6er Mannschaft wagen. Um dies auch problemlos darstellen zu können, werden sie in 2019 von drei Neuzugängen unterstützt. Das die Herren 40 auch eine tolle Truppe sind, hat sich ebenfalls schnell rumgesprochen. Auch sie erhalten regen Spielerzuwachs und werden in der kommenden Saison mit einer 6er Mannschaft antreten (bisher war es eine 4er Mannschaft).Daneben traten die 1. Herrenmannschaft, Herren 60 und Damen 50in 2018 im Punktspielbetrieb mit teils hervorragenden Ergebnissen an und werden das 2019 natürlich auch wiederholen.Zum Punktspielbetrieb bei Kinder- und Jugend konnten dieses Jahr 5 Jugendmannschaften (sogar 2 mehr als im Vorjahr!) mit Junioren, Knaben, Bambini, Midcourt, Kleinfeldteam gemeldet werden. Auch hier stellten sich alle den Herausforderungen, sammelten etliche Erfahrungen und ernteten viele Erfolge.Die Jugendarbeit, die nicht zuletzt den beiden Jugendwarten Silvia Seideneder und Anne Mayerhofer zu verdanken ist, zeichnete sich hier aus. Hervorzuheben sind auch die Ergebnisse von Sarah Seideneder (Kreismeisterin im U18 Doppel) und Beni Eigner (3. Kreismeister im U18 Doppel), welche bei den Kreismeisterschaften den TCW auf den berühmten Stockerlplätzen vertraten.Weitere Unterstützung erfuhr die TCW-Jugend in 2018 auch bereits zu Jahresbeginn durch eine Trikotspende der Firma Juzo. Treu dem Motto „One Team“ stellte Jürgen Gold (Mitglied der Geschäftsleitung bei Juzo) seiner Mitarbeiterin und Jugendwartin des TCW Silvia Seideneder das notwendige Budget für einen neuen Trikotsatz zur Verfügung. Obligatorisch ist inzwischen auch die jährliche Spende für die Jugendarbeit der Stadtsparkasse Aichach zu nennen.Neben dem Punktspielbetrieb finden auch zahlreiche vereinsinterne Turnier und Meisterschaften, sowie etliche Events, Veranstaltungen und Feste statt. Herauszuheben war hier auf jeden Fall das Sommerfest 2018 des TCW im Juli. Mit dem Slogan „Bella Italia“ verköstigten und bekochten die Herren 40 und Herren 60 eine riesen Anzahl an Mitgliedern und Gästen. Italienisches Flair zauberten dabei nicht nur Speis und Trank auf die Anlage, sondern auch italienische Musik und eine kleines italienisches Gefährt auf 3 Rädern. Diese Ape empfing bereits am Eingang die Teilnehmer mit kühlem Prossecco und stimmte auf Italien ein.Mit bunt gemischten Teilnehmern verbringen die TCW`ler zusammen so schöne sportliche und gesellige Stunden.Das die 2. Jahreshälfte mit einem Doppelfehler in Form 2er Einbrüche und sogar extremen Vandalismus am Tennisheim ablief, war ein unschöner Aspekt im Jahr 2018. Mit viel Eigenleistung und Mühe waren aber auch hier die TCWler am Werk um wieder alles perfekt herzurichten.Auch wenn sich die Tennissaison jetzt dem Ende neigt und die Plätze„eingewintert“ werden hat die Vorstandschaft - die in diesem Jahr turnusgemäß neu gewählt werden musste - wieder ein attraktives Winterprogramm vorbereitet. Dies reicht von Wanderungen, einem Pfälzer Weinfest und Nikolausfeier bis hin zu wöchentlichen Walkingrunden.Das die Mannschaften fit und gestärkt in die nächste Punkterunde gehen können, trainieren diese natürlich auch im Winter eifrig in der Halle.Spiel, Satz und Sieg für den TCW in 2018!