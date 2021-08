Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen Birgit Cischek feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Sparkassendirektorin Birgit Cischek feierte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. Seit 2000 ist Birgit Cischek im Vorstand der Stadtsparkasse Aichach und im Jahre 2013 wurde sie Vorstandsvorsitzende der zwischenzeitlich fusionierten Sparkasse Aichach-Schrobenhausen. Ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement würdigte der amtierende Verwaltungsratsvorsitzende Bürgermeister Klaus Habermann im Rahmen der jüngsten Sitzung des Sparkassen-Verwaltungsrates.„Birgit Cischek hat sich stets mit hohem Engagement zunächst für die Stadtsparkasse Aichach eingesetzt und nach der Fusion mit der Stadtsparkasse Schrobenhausen auch für die seit 2013 fusionierte Sparkasse Aichach-Schrobenhausen“ beschrieb Klaus Habermann in einer kleinen Sitzungsunterbrechung das Wirken der Dienstjubilarin.Die Laufbahn der gebürtigen Bambergerin begann 1981 im öffentlichen Dienst als Bankkauffrau bei der Sparkasse in Gauting und legte so den Grundstein für ihren erfolgreichen Karriereweg. Nachdem sie im Jahre 2000 nach Aichach wechselte übernahm sie im Jahre 2006 als Vorstandsvorsitzende die Aichacher Stadtsparkasse und wurde Nachfolgerin des in den Ruhestand versetzten Sparkassendirektors Dr. Wolfgang Koch. Nach der Fusion mit der Stadtsparkasse Schrobenhausen übernahm noch kurz bis zu dessen Pensionierung der Schrobenhausener Direktor Hans Tomani und Birgit Cischek leitet seitdem die neue Sparkasse Aichach-Schrobenhausen als Vorstandsvorsitzende. Zwischenzeitlich mit einer Bilanzsumme von rund 1,5 Milliarden Euro.„Frau Cischek hat in den letzten 21 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Sparkasse sehr positiv entwickelt hat“, lobte Verwaltungsratsvorsitzender Klaus Habermann die Arbeit von Birgit Cischek im Vorstandsteam mit ihren Stellvertretern Rainer Wörz und Michael Appel. Birgit Cischek selbst bedankte sich für die Würdigung. „Ein großer Dank geht an die Vorstandskollegen, dem Verwaltungsrat und vor allen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die erfolgreiche Zusammenarbeit“.