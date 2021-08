Radtour mit Bundestagsabgeordnetem Hansjörg Durz rund um Aichach findet großen Anklang

Thema: „Landwirtschaft – vielfältiger als man denkt“

Die jährlich stattfindenden Radtouren durch den Wahlkreis in der Sommerpause des Deutschen Bundestages führten den Abgeordneten Hansjörg Durz auch nach Aichach. Auf der Strecke rund um Aichach informierten sich die rund 30 Radlerinnen und Radler am vergangenen Samstag auf mehreren bäuerlichen Familienbetrieben über die Vielfalt der Landwirtschaft. Auch Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann nahm die Einladung dankend an und fuhr bei der Besichtigung der Betriebe im Aichacher Stadtgebiet mit.Die vom Aichacher JU-Vorsitzenden Stefan Meitinger organisierte Tour startete am Freibad. Bei strahlendem Sonnenschein ging es von dort direkt zur Aichacher Aktienkunstmühle, in der Seniorchef Adolf Fronhofer Einblicke in die Herausforderungen seiner täglichen Arbeit gewährte. Aufgrund der witterungsbedingt späten Getreideernte in diesem Jahr, konnten die Teilnehmer den regen Betrieb bei der Anlieferung des Getreides durch die umliegenden Landwirte mitverfolgen. In der Aichacher Aktienkunstmühle werden neben Weizen auch Roggen und Dinkel vermahlen.Im Anschluss des Besuchs ging es entlang der Paar über Unterschneitbach nach Ecknach. Vor Ort empfing Familie Nass die Gruppe mit Speis und Trank an ihrem Hühnermobil. Dieser Wagen bietet den Hühnern Auslauf, frisches Gras und wird regelmäßig versetzt. Regionalität wird hier großgeschrieben. Direkt neben dem Hühnermobil können die Eier in einer Verkaufshütte erworben werden.Als nächste Station stand Andersbach auf dem Programm. Nach einer Fahrt durch den Wald über Blumental wurden die Radfahrer von Familie Held empfangen. In einem Betriebsrundgang bekamen die Teilnehmer Einblicke in die unterschiedlichen Standbeine, wie Schweinemast, Energie- und Wärmeerzeugung. Dabei wurde deutlich: Die Energiewende auf dem Land ist in vollem Gange aber auch mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Ganz aktuell wird das Wärmenetz in Richtung Sielenbach erweitert.Zum Abschluss der Tour kehrte die Gruppe im Oberwittelsbacher Burghof ein, um im Biergarten den Tag ausklingen zu lassen.