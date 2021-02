Georg Schmid erhält das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt

Zudem ist Georg Schmid seit vielen Jahren in der Krieger- und Soldatenkameradschaft Aichach tätig, wofür er fast 30 Jahre Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur Erhaltung und Betreuung von Kriegsopfergräbern im Ausland sammelte.Auch im Fotoclub Aichach ist er sehr aktiv. Hierfür führt Schmid seit Jahren die Geburtstagslisten des Vereins und fungiert bei Neuwahlen als Wahlleiter. Bei Wind und Wetter überbringt er zudem die „Fotoclub-Post“ mit dem Fahrrad oder zu Fuß.Georg Schmid wirkt zudem ehrenamtlich im Freundeskreis des Aichacher Stadtmuseums. Er ist dort seit rund 15 Jahren beim Betrieb des Museums behilflich, indem er Aufsichten während der Öffnungszeiten übernimmt. Besonders erwähnenswert ist, dass er nicht nur über die Exponate des Stadtmuseums wacht, sondern auch fundiertes Geschichtswissen an die Besucherinnen und Besucher des Museums weitergibt.Nicht vergessen werden darf außerdem sein umfassendes Engagement im Heimatverein Aichach und im Haus der Senioren in Aichach. Im Haus der Senioren organisiert Schmid seit über zehn Jahren u.a. wöchentliche Schafkopfrunden und Schachpartien. Bild: © Landratsamt Aichach-Friedberg, Rebecca Aberer