Erweiterte Kinderkrippe Sonnenschein hat nun drei Gruppen

In den früheren Geschäftsräumen eines Spielzeugladens am Oberbernbacher Weg in Aichach ist Anfang September neues Leben eingekehrt. Sie beherbergen nun eine neue Gruppe der Kinderkrippe Sonnenschein. Aktuell werden 32 Buben und Mädchen in den hellen, liebevoll gestalteten Räumen betreut.

Seit Mitte April waren die Räumlichkeiten umgebaut worden. Die Arbeiten – unter anderem Trockenausbau, neue Fußböden, Wandfarbe, etc. – gingen zügig voran. Und so konnte zum 1. September eine dritte Krippengruppe starten.Krippenleiterin Roswitha Kappler freut sich, dass satt 308 nun 466 Quadratmeter für die Kleinen – aufgenommen werden Kinder ab einem Jahr - zur Verfügung stehen. Momentan werden 32 Kinder in drei Gruppen – Bärchen, Bienchen und Schmetterlinge – betreut. Ausgelegt ist die erweiterte Kinderkrippe aber für 45 Kinder. Bis dahin wird es aber noch etwas dauern, zumal dann auch das Personal von je drei auf vier Personen pro Gruppe aufgestockt werden muss.In dem erweiterten Teil mit 158 Quadratmetern sind eine Garderobe, ein Gruppenraum, ein Wickelraum, zwei Schlafräume, ein Personalzimmer, ein Abstellraum und eine Toilette untergebracht. Ein Gang verbindet den „alten“ mit dem neuen Trakt.Die Kinder haben dank der neuen Räumlichkeiten jede Menge Platz zum Spielen. Und Roswitha Kappler und ihr Team haben die Möglichkeit, ihr pädagogisches Konzept umzusetzen. Das sieht vor, dass die Kinder Raum und Zeit haben, selbst Entdeckungen zu machen, Problem zu lösen und ihre Umwelt zu verstehen – natürlich immer unterstützt und begleitet durch die Erzieherinnen. Frei nach Jean Piaget „Was man einem Kind beibringt, kann es nicht mehr selbst entdecken“.Ab dem kommenden Jahr steht der Kinderkrippe dann auch noch ein neuer zweiter Spielgarten zur Verfügung, der ein kleines Stückchen entfernt Richtung Flutgraben angelegt wird.