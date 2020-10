CSU beendet Kommunalwahl 2020 mit gemeinsamen Essen

Zu Beginn gab Dußmann einen kurzen Rückblick, der bis Mitte 2018 zurückreicht, wo sich die Ortsvorsitzenden erstmalig trafen und sich einen Plan zurechtlegten wie die CSU-Liste ausschauen sollte, um möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten in die kommunalen Parlamente zu bringen. Damals war klar, dass man nur mit einer gut durchmischten Liste ein gutes Ergebnis erzielen würde, was sich am Ende auch bewahrheiten sollte. Der zweite Teil des Erfolgs war der große Zusammenhalt innerhalb der Kandidatinnen und Kandidaten.Nach eineinhalb Jahren Vorbereitung, vielen Treffen und gemeinsamen Veranstaltungen schaffte die CSU bei der Wahl am 15. März elf Stadtratssitze, sowie vier Kreistagssitze und respektable 37,2 Prozent bei der Wahl zum Ersten Bürgermeister. Dußmann betonte des Öfteren, dass alle Ergebnisse nur durch die tolle Teamarbeit aller Beteiligten zustande gekommen waren.Dass die CSU erneut den Zweiten Bürgermeister stellen darf, ist für die CSU-Ortsverbände ebenso ein Erfolg, der auf die guten Wahlergebnisse und die Teamarbeit zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang dankte Aichachs Ortsvorsitzender der CSU-Fraktion die ihn im April einstimmig für das Amt vorgeschlagen hatte.Zum Ende seiner Rede äußerte Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann den Wunsch, dass sich alle Kandidatinnen und Kandidaten weiterhin so tatkräftig für die CSU und somit für die Bürgerinnen und Bürger im Aichacher Stadtgebiet und Landkreis einsetzen.Im Anschluss gab Schatzmeister Dieter Saliger noch einen kurzen Bericht über die Ausgaben bei der Kommunalwahl ab, welcher ebenfalls sehr positiv ausfiel.Nach den offiziellen Berichten ließen die Anwesenden den Abend bei einem sehr guten Essen und Getränken gemütlich ausklingen.