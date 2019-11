CSU Aichach nominiert Josef Dußmann als Bürgermeisterkandidaten

Wettbewerb statt Wahlkampf, so kündigte der neue Bürgermeisterkandidat Josef Dußmann bei der Nominierungsversammlung seine Strategie an, um mit Argumenten und Personen für das Vertrauen der Wähler zu werben. Auch Helmut Beck sprach von einem fairen Wettbewerb beim Auftakt zu den Kommunalwahlen am 15. März 2020.Sehr große war ebenfalls die Zustimmung für die Liste der Stadtratskandidaten. Die Liste sei ausgewogen, eine bunte Mischung von jungen Bewerbern und erfahrenenen Kandidatinnen und Kandidaten, die in der Gesamtheit "die Vielfalt der Stadtgesellschaft widerspiegelt", sagte Beck, der zusammen mit Wahlleiter Manfred Losinger Regie führte. Selbstständige sind ebenso darunter wie Handwerker sowie viele Funktionäre aus Vereinen.Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko bescheinigte Dußmann, der einer seiner Stellvertreter als Kreisvorsitzender ist, hat sich mit seinem Engagement, seiner Kompetenzund seinem sympathischen Auftreten einen positiven Namen gemacht. Für den Fraktionsvorsitzenden Helmut Beck ist Dußmann „unser Mann der Zukunft“. Mit ihm blicken wir auch über das Jahr 2020 hinaus, so Helmut Beck das das klare Ziel der Aichacher Christsozialen formulierte. „Wir wollen das Rathaus zurück“ so der Fraktionsvoristzende und dafür gab es im vollen Festsaal des Gasthofs Wagner in Untergriesbach Applaus. Ebenso für Josef Dußmann, der als Bürgermeisterkandidat antritt. Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz bezeichnete Josef Dußmann als den richtigen Mann jetzt und in der Zukunft. Landrat Dr. Klaus Metzger gratulierte per Videobotschaft. Zu den Gratualten gehörten nach der Wahl auch die gesamte Mannschaft der Friedberger Stadtratskandidaten um deren Bürgermeisterkandidaten Florian Fleig.