Corona-Teststation in der Aichacher Innenstadt schließt

Nach etwas mehr als fünf Monaten wird die Teststation in der Aichacher Innenstadt zum 10. Oktober geschlossen. Unter großem Engagement und Teamgeist war sie im April dieses Jahres auf die Beine gestellt worden. Für die Beteiligten war es damals wichtig ein Testangebot für die Aichacher anzubieten - als Überbrückung, bis jeder ein Impfangebot erhalten hat. Vor allem für den Einzelhandel und die Gastronomie, für den Besuch im Krankenhaus und im Altenheim sowie fürs Reisen war es nötig eine Testmöglichkeit zu haben, damit wieder etwas Normalität einkehren konnte.

Wichtiger Service für die Bevölkerung

Apotheker Axel Politynski (Bärenapotheke Aichach) nahm damals Kontakt zur Stadt Aichach, dem Bayerischen Roten Kreuz und zu Dr. Gabi Schindler-Hultzsch au. Dann ging alles ganz schnell. Erster Bürgermeister Klaus Habermann stellte die Räume der Stadt-Info am Oberen Stadtplatz zur Verfügung. Damit war das größte Problem - der Standort – schon mal gelöst. Daraufhin setzten sich BRK-Kreisbereitschaftsleiter Mario Pettinger und der Bereitschaftsleiter des Aichacher BRK, Luca Mares, Apotheker Axel Politynski und Apothekerin Carolin Leiss von der Bärenapotheke sowie Zahnärztin Dr.med.dent. Gabi Schindler-Hultzsch (Zahnarztpraxis Dr. Schindler&Kollegen) zusammen und rasch stand das Konzept. Es fanden sich auch noch weitere Freiwillige, die sich bereiterklärten, neben dem normalen Arbeitsalltag, bei der Teststation mitzuwirken: die Zahnärzte Dr.med.dent. Johannes und Dolores Zimmermann, Dr.med.dent. Ulrich Watzinger, der Apotheker Harald Tschernek von der Easy-Apotheke, Dr. Harald Räder und Dr. Manfred Junghans sowie die Freiwillige Feuerwehr Aichach.Durch die schnelle Einsatzbereitschaft vergingen nur zehn Tage von den ersten Planungen bis zur Öffnung der Teststation. Dank Landrat Klaus Metzger und dem Landkreis Aichach-Friedberg, der dem BRK das nötige Equipment bereit stellte, konnten am 24. April die ersten Testungen durch das Bayrische Rote Kreuz stattfinden. Durch die große Bereitschaft der Beteiligten konnten die einzelnen Tage so aufgeteilt werden, dass die Teststation von Mai bis Juni sowohl am Vormittag als auch nachmittags besetzt war. Auch für den Schulstart im September wurde das Testangebot bis zur Schließung am 10. Oktober nochmal erhöht. Über die Sommermonate haben das BRK, Dr. Harald Räder und Dr. Manfred Junghans sowie deren Teams die Stellung gehalten.Trotz der Beendigung der Teststation in der Innenstadt gibt es weiterhin Testmöglichkeiten in Aichach. Im Corona-Testzentrum des Landkreises am Kreisgut (Am Plattenberg 12, Innenhof) kann man sich weiterhin durch PCR- oder Antigen-Schnelltests für alle Altersgruppen testen lassen. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen kann man der Homepage des Landkreises entnehmen: https://corona-aic-fdb.de. Erster Bürgermeister Habermann bedankt sich ausdrücklich bei den beteiligten Apotheken, Praxen, dem BRK und der Feuerwehr für deren Einsatz in der Test-Station. "Das Testaufkommen hat gezeigt, wie wichtig dieser Service für die Bevölkerung und die Bekämpfung der Pandemie war in dieser Zeit. Ohne den engagierten Einsatz aller Beteiligten wäre das so nicht möglich gewesen." Die Stadt-Info, die zum Aufbau der Test-Station in das FeuerHaus umgezogen war, bleibt dort bis zum Ende der noch laufenden Ausstellung "Stadt im Wandel".Dr. Gabi Schindler-Hultzsch und Carolin Leiss sprechen allen Beteiligten ein „riesiges Dankeschön“ aus: „Es war in jeglicher Hinsicht eine sehr großartige und unkomplizierte Zusammenarbeit.“ Ihr Dank gilt Bürgermeister Klaus Habermann, der die Räume zur Verfügung gestellt hat, sowie seinem Team, das mit allem sehr geholfen hat, Landrat Klaus Metzger, Dr. Harald Räder und Dr. Manfred Junghans, die sich trotz ihres wohlverdienten Ruhestandes bereit erklärten, in dieser Pandemie zu helfen. „Die letzten 5 ½ Monate haben gezeigt, dass Aichach zusammenhält und gemeinsam ist man einfach stärker“, so die beiden Initiatorinnen. Besonders freut es sie, dass es sehr viel positives Feedback von den Aichachern gab: „Viele nette Geschenke in Form von Schokolade, Pralinen und Gummibärchen wurden vorbeigebracht“.