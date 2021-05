Beruf wurde zum Traumberuf - 25 Jahre Erster Bürgermeister Klaus Habermann

Am 1. Mai konnte Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann ein ganz besonderes Jubiläum „25 Jahre Erster Bürgermeister der Stadt Aichach“ feiern. Als politischer Weggefährte seit nunmehr 37 Jahren und als sein ehemaliger Vize gratulierte bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Beck persönlich und im Namen der Stadtratsfraktion dem Klaus Habermann zu diesem besonderen Dienstjubiläum.Neidlos anerkannt wird, so Helmut Beck, dass Klaus Habermann über ein Vierteljahrhundert mit voller Leidenschaft und größtem persönlichen Einsatz für seine Ziele, seine Vorstellungen für seine Bürgerinnen und Bürger eingetreten ist. Beck zollte ihm für die stattliche Leistungsbilanz höchsten Respekt und Anerkennung. So ein Dienstjubiläum ist neben dem Ausdruck von Lebens- und Berufserfahrung ein wichtiger Meilenstein im Berufsleben, der eine Feier in einem würdigen Rahmen für so ein Jubiläum wert wäre, coronabedingt aber derzeit nicht möglich ist. Das Wirken in den Ausschüssen und im Stadtrat war immer von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt. Habermann sei es in vorbildlicher Weise gelungen, Bürgernähe zu leben und für jedes Anliegen ein offenes Ohr zu haben. Die Wahlergebnisse sind der Beweis, dass die Bürgerinnen und Bürger das zu schätzen wissen. Mit viel Elan, Zielstrebigkeit und Ausdauer, Hartnäckigkeit, Durchsetzungsvermögen und einem „verständnisvollen Stadtrat“ ist es ihm gelungen, unsere Stadt Aichach mit seinen Ortsteilen zu dem zu machen, wie wir es heute erleben dürften.Es hat sich oftmals Gravierendes zum Positiven verändert. Im Rahmen der Ausschusssitzung galt es für Beck zu diesem besonderen Jubiläum die Erfolgsgeschichte mit einer stattlichen Leistungsbilanz zu würdigen, die nun schon ein Vierteljahrhundert andauert. Weiterhin wünschte er Bürgermeister Habermann volle Gesundheit, Tatkraft und viel Freude – „auch mit uns!“ Pralinen vom Cafe Koch sollen ihm sein weiteres Engagement für anstehende Ziele „versüßen“.Das waren die Amtszeiten der Ersten Bürgermeister der Stadt Aichach:Wilhelm Wernseher von 1948-1972 = 24 Jahre,Alfred Riepl von 1972-1990 = 18 JahreHeinrich Hutzler von 1990-1996 = 6 JahreKlaus Habermann hat jetzt die 25 Jahre erreicht.