AWO besucht die Arbeiterwohlfahrt in Göggingen - Neues AWO Heim in Aichach mit viel Grün und Licht

Alle sind gespannt, wie das neue Haus der Arbeiterwohlfahrt in Aichach wohl aussieht. Am vergangenen Freitag fuhr der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt mit zahlreichen Interessierten und der "AWO Familie" incl. dem ersten Bürgermeister, Klaus Habermann, nach Göggingen, um sich das bauähnliche AWO Heim anzusehen.Viele zentrale Informationen zum Neubau des AWO Seniorenheims in Aichach erhielten die Besucher, mit der AWO Vorsitzenden, Kristina Kolb-Djoka, an diesem Tag. In Aichach entsteht am alten Standort ein neues Haus mit 106 Pflegeplätzen in 100 Einzelzimmern und 3 Doppelzimmern. Das Pflegeheim wird in Wohngruppenmodell erstellt und entspricht den neuesten Vorgaben des PfleWoqG. Das neue 14 Mio Euro Haus der AWO in Aichach wird in einem Bauabschnitt realisiert. Zunächst werden der Küchentrakt mit Speisesaal und Unterkellerung sowie ein Teil der Eingangshalle vor Baubeginn abgebrochen. Das jetzige Haus kann damit bewohnt bleiben.Alle Zimmer haben einen Vorraum und ein behindertengerechtes Bad. Bewohnt werden die Geschosse dann in je zwei Wohngruppen mit je 15 Bewohnern. Besonders erwähnenswert sind die zwei Lichthöfe die für viel Tageslicht im Inneren des Gebäudes sorgen und der großflächige Balkon. Es entsteht ein Wohnbereich für schwer demente Bewohner, das sind15 Einzelzimmer mit Wohnraum/Bad sowie ein Ausweichzimmer. Der separate Garten bedeutet ein besonderes Highlight für diesen Bereich. Das erfreute auch, Dieter Geßler, der AWO Heimleiter in Aichach, war selbstverständlich mit nach Göggingen gefahren. Das Bauwerk wird als Niedrigenergiehaus erstellt und mit Biomasse beheizt. Bereits im Februar bis April 2020 wird der Teilrückbau erfolgen und so beginnt der Bau des AWO Heims im Mai 2020. Bereits 2021 ist geplant, dass die Bewohner in den Neubau umziehen. Beim Heim wurde an viele kleine aber entscheidende Details gedacht. So ist u.a. vorgesehen, dass es einen ansprechenden Raum für den Gottesdienst geben wird. WLAN ist auch im AWO Heim ein Thema. Ebenso die Verbesserung der Arbeitsplätze für das Pflegepersonal ist erwähnenswert.Die Vorsitzende des Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt in Aichach, Kristina Kolb-Djoka, bedankte sich sehr herzlich beim Leiter des Heims in Göggingen, Holger Repenning und dem AWO Vorsitzenden vor Ort, Franz Kießling, für die herzliche Aufnahme sowie bei den hochkarätigen Vertretern vom AWO Bezirk Schwaben. Unter ihnen, Dr. Heinz Münzenrieder, persönlich informierte er über den anstehenden Neubau. Die vielen Informationen die die Besucher an diesem Tag erhalten haben waren sehr wertvoll und beeindruckend. Selbstverständlich kam der Ortsverein aus Aichach nicht mit leeren Händen, für die Landesausstellung 2020 wurde eine Einladung übergeben mit individueller Stadtführung und Programm.Es ist eine Informationsveranstaltung zum Neubau des AWO Heims ist vom AWO Ortsverein vorgesehen.