Anfrage zum Sachstand zur Wiedereröffnung der Geburtshilfe am neun Kreiskrankenhaus Aichach

Am Mittwoch, den 14. Oktober 2020 hat sich das überparteiliche Bündnis (SPD, CSU, Die Grünen, ÖDP, Arbeiterwohlfahrt OV Aichach) zur Wiedereröffnung der Geburtshilfe am neuen Kreiskrankenhaus Aichach zu einem Meinungsaustausch und Sachstandsbericht im Landratsamt Aichach-Friedberg mit Landrat Dr. Klaus Metzger getroffen. Von Seiten des Landkreises nahmen u.a. von der Geschäftsführung der Kliniken an der Paar, Dr. Hubert Mayer und Peter Schiele sowie Georg Großhauser teil.



In einem konstruktiven Gespräch wurden die weiterhin bestehenden Probleme erörtert. Bislang gibt es weder Hebammen, noch Ärzte, welche sich für eine Stelle an der Geburtshilfe Aichach interessieren. Um Geburten nach den vorgeschriebenen Qualitätskriterien anbieten zu können, bräuchte man sowohl einen Chefarzt, als auch mindestens drei Oberärzte. Dazu einen Narkosearzt und im besten Fall sogar noch Assistenzärzte. Leider ist die eher geringe Zahl an prognostizierten Geburten pro Jahr wenig attraktiv für Mediziner, die Ihre Fähigkeiten auch an der schieren Anzahl der Fälle schulen.



Von Seiten des Landrats wurde betont, dass es weiterhin Ziel sei, die Geburtshilfe mit Frauenheilkunde im neuen Krankenhaus in Aichach zu etablieren. Auch dass, es nicht am Geld scheitern wird. Verabredet wurde, dass das überparteiliche Bündnis mit dem Landratsamt in Verbindung bleibt und sich zu gegebener Zeit, zu weiteren Gesprächen treffen wird.



Bündnis für die Wiedereröffnung der Geburtshilfe am

neun Aichacher Krankenhaus in Aichach



SPD:

Walter Jöckel Kristina Kolb-Djoka

Ortsvorsitzender Fraktionsvorsitzende



CSU:

Josef Dußmann Dieter Saliger

Ortsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzender



Grünen:

Alfred Seitz Josh Stadlmaier

Ortsvereinsvorsitzender Stadtrat



Berta Arzberger

ÖDP



AWO Ortsverein Aichach

