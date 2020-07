Aichacher Zweiter Bürgermeister heißt Josef Dußmann

Bereits im Mai bei den konstituierenden Sitzungen wurden die acht neuen Aichacher Stadträte und Stadträtinnen sowie der neue Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (CSU) und die Dritte Bürgermeisterin Brigitte Neumaier (SPD) vereidigt.Josef Dußmann war noch im Mai gegen Amtsinhaber Klaus Habermann bei der Wahl zum Ersten Bürgermeister angetreten. Nachdem er dort mit 37,2 % einen großen Achtungserfolg erringen konnte und bei der Wahl zum Stadtrat als Stimmenkönig gewählt wurde, entschied sich die neue CSU-Stadtratsfraktion einstimmig ihn als Kandidaten für den Posten des Zweiten Bürgermeisters ins Rennen zu schicken. In der ersten Stadtratssitzung wurde er mit einem sehr guten Ergebnis für das Amt des Stellvertreters gewählt. Josef Dußmann ist somit Nachfolger von Helmut Beck der das Amt sechs Jahre in hatte. Bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister setzte sich Brigitte Neumaier gegen Marc Sturm (FWG) mit 16 zu 12 Stimmen durch.Dußmann ist gebürtiger Aichacher, 38 Jahre alt, verheiratet, hat drei Töchter und ist in mehreren Vereinen und Organisationen ehrenamtlich tätig. Für ihn als Aichacher durch und durch ist es eine große Freude und Ehre dieses Amt ausüben zu dürfen.