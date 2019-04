100 Jahre AWO - Ortsverein Aichach und AWO Heim feiern zusammen

Auch der Ortsverein in Aichach ist ein Teil der AWO Geschichte. Am 1. Oktober 1947 wurde in der Gasstätte zum Pfaller Wirt die AWO Aichach gegründet. Es waren damals 8 SPD Mitglieder, die die Arbeiterwohlfahrt ins Leben gerufen haben. Bekannte Namen wie u.a. Wilhelm Wernseher.Vor Ort kümmert sich die Arbeiterwohlfahrt hauptsächlich mit Informationsveranstaltungen und geselligen Beisammensein um seine Mitglieder und alle InteressiertenDem Ortsverein ist es uns wichtig sich einzumischen. Er greift greift sozialpolitische Themen auf z.B. die Geburtsstation in Aichach. Vertreten im Seniorenbeirat der Stadt Aichach. Themenreihen wie Wohnen im Alter, Pflege, Pflegenotsand und auch Gesundheit, die Kindergartenreform, um nur einige Schlagworte aus der Arbeit vor Ort zu nennen. Mit ehrenamtlicher Arbeit unterstützt der Wohlfahrtsverband auch weiterhin den gesellschaftspolitischen und sozialen Gedanken in Aichach.