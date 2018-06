Aichach : Schloss Blumenthal |

Sa 25.8. 10-22.00 Uhr + ab 22.30 Uhr Vollmond mit Rainer Scheurenbrand live 39,- €

So 26.8. 10-20.00 Uhr + Chillout am Feuer 29,-€

Wochenendticket 62,-€

Kinder bis 15 Jahre frei.



Keine Reservierung nötig.



www.herzflugfestival.de



Musik – Tanz – Workshops – Prayers – Feuer – Freude – Stille



mit Rainer Scheurenbrand, DJ Vish, Stefan Pulsaris, Rauhsna, Laeela, der Wild@Heart Tanzreise, der Spiritwave, Gordana Nanshee…



Das Herzflug Festival findet im wilden, mystischen Park von Schloss Blumenthal statt. Auf einer großen Wiese, umrundet von alten Bäumen, wo die Elfen hausen, wollen wir gemeinsam tanzen, lachen, beten, singen – frei sein.



Eingebunden in diese einzigartige Natur, barfuss im Gras, unter freiem Himmel, feiern wir an diesem Vollmond Wochenende unsere Verbundenheit mit allen Wesen.



Bitte Yogamatte, Sitzkissen und eventuell Wechselkleidung für Lehmmatschpool mitbringen.



Dich erwartet ein abwechslungsreiches Angebot aus Conscious Dance Events, Ecstatic Live Musik, mystischem Gesang, spirituellen Workshops, spirited Yoga, schamanischen Filmen, geführten Meditationen, Cacao-Zeremonie, einzigartigen Ständen etc.



Bei den Workshops & HeilBehandlungen in der Remise und der HeilOase hängen Listen aus, in die Du Dich vor Ort eintragen kannst. Sie sind entweder im Eintrittspreis enthalten oder kosten extra (teils auf Spendenbasis).



Für junge Teilnehmer von 4-12 Jahren gibt es einen eigenen Kreativbereich.



Ebenfalls gesorgt ist für das leibliche Wohl mit vegetarischen Köstlichkeiten.



Das Festival findet bei jedem Wetter statt (bei Regen etwas abgespeckt in der Remise und im Freiraum im Schloss Blumenthal– siehe Lageplan.)



Wir freuen uns auf ein spannendes, sinnliches, tiefgehendes und erhebendes NeoShamanicHippieFestival, wo wir unsere Herzen fliegen lassen können.



Euer Julia Baus und DJ VISH Team