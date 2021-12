Wir bereiten die Krippe für Jesus

Kleinkindergottesdienst in der Aichacher Stadtpfarrkirche



Pastoralreferentin Julia Winter und das Kleinkindergottesdienstteam hatten sich auch diesmal etwas besonderes ausgedacht. Jedes Kind durfte Stroh in die Krippe legen, um so die Geburt Christi vorzubereiten. Als Belohnung dafür gab es eine Überraschungstasche mit Knetmasse darin. So können die Kinder zu Hause die Krippe nachbauen. Stadtpfarrer Herbert Gugler segnete die über 40 anwesenden Kinder und dankte allen Beteiligten.Highlights gibt es auf dem Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Aichach.